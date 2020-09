Gesto solidario desde Realicó: son moteros, y restauran y donan sillas de ruedas

Por: Zoe Leiva / Estudiante de Li. en Comunicación Social UNLPam

Los Patriotas es una agrupación que nació en el norte pampeano, en la localidad de Realicó, el 6 de agosto de 2017. Se trata de un grupo de amigos que fusionaron la pasión por recorrer las rutas y tender una mano solidaria. En diciembre de 2018 decidieron dejar de ser Patriotas para pasar a ser Agrupación Motera Los Patriotas M.A (Moto amigos), integrada por un total de 22 moteros de Intendente Alvear, Embajador Martini, Vicuña Mackenna (Córdoba) y de las localidades bonaerenses de Pellegrini y Salliqueló, entre otras.

En una entrevista para InfoHuella, Roberto Leiva, fundador y presidente de la Agrupación, destacó la labor solidaria que llevan adelante. “Esto de ser solidarios con la Los Patriotas comenzó hace dos años atrás, gracias a otra agrupación que nos invitó a que los acompañemos en una caravana solidaria, para entregar una silla de rueda a la vecina provincia de Córdoba”, sostuvo.

Leiva agregó que esto se repitió varias veces por lo que les empezó a gustar la idea de ser “solidarios” y poder combinar dos cosas fundamentales: viajar y ayudar.

La Agrupación Los Patriotas hace entrega de una silla de rueda en la localidad de Intendente Alvear, La Pampa.

SOLIDARIDAD

El 31 de marzo de 2019 hicieron su primer trabajo solidario, donde se unieron a moteros de la provincia de San Luis, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. En esta oportunidad, la movida fue para una familia motera de Salliqueló - provincia de Buenos Aires-, entregando alimentos, ropa, pañales, etc.

LAS SILLAS

Roberto señaló que un día recibió una llamada especial de la misma localidad donde donaban una silla postural. La restauraron y la guardaron hasta que alguien la necesitara. El 28 de septiembre de 2019 hicieron entrega de esta primera silla de rueda postural en General Alvear –Mendoza-, haciendo el traslado en moto y un carro, partiendo desde Realicó hasta la ciudad mendocina. Además, sumaron donaciones de ropa y calzado para un merendero de General Alvear.

Mientras las rutas siguieron siendo el objetivo y el placer de la Agrupación Motera Los Patriotas M.A, el lado solidario despertaba un compromiso con un ida y vuelta con los vecinos. La movida solidaria tuvo buena repercusión y comenzaron a recibir muchas más sillas de ruedas donadas, entre postural y comunes. Han entregado sillas de ruedas posturales, comunes e implementos ortopédicos en las provincias de La Pampa, Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.

Leiva señaló que ellos tratan de organizarse a través de distintos grupos de whatsapp, donde se ponen de acuerdo para realizar la donación, debido a que algunos de sus integrantes mantienen una distancia mayor a otros en relación a kilómetros, y que no siempre se logra que acudan “todos juntos”, pero si la gran mayoría. Cuando deciden ayudar a gente necesitada con sillas de ruedas tratan de mantener un contacto con estos, sea el caso de que esta sufra roturas o algún inconveniente, buscando una solución y siguiendo así la red solidaria. Leiva manifestó que tienen “un documento de compromiso firmado por un abogado, en el cual consta que dicha silla no cuenta con límite de uso, pero cuando ésta no sea más utilizada, ya sea porque no se necesita o haya quedado chica, debe ser devuelta para ser restaurada y nuevamente donada”.

LOS FONDOS

La Agrupación no cuenta con ayuda económica del Estado y los encuentros de motos se realizan con el fin de recaudar fondos para poder sobrellevar los gastos, tanto del grupo, como para el mantenimiento de las sillas de ruedas que luego serán donadas. También suelen organizar otros encuentros que cuentan con una entrada en la cual se pide alimento no perecedero, ropa, juguetes, útiles escolares, etc. para que lo juntado sea donado.

Por último, Leiva dejó en claro que, “quienes puedan colaborar con la donación de sillas de ruedas, posturales o de las comunes, siempre son bienvenidas. No importa en el estado que estén, nosotros las acomodamos y restauramos; siempre hay gente que las necesita”.

Se puede contactar por el medio de la red social de Facebook a “Los Patriotas”, donde encontrarán los contactos de los integrantes de esta agrupación, o bien comunicándose a través del Facebook particular de cualquiera de sus miembros.