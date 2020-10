Ana: historia de la fotógrafa de 25 de Mayo que volvió a publicar en una revista de Inglaterra

El 5 de octubre de este año, se conoció la imagen de la fotógrafa Ana Verdugo, que quedó seleccionada y publicada por la revista Lensational Magazine, de Londres. Ahora, la misma publicación, eligió dos nuevas fotos de niños jugando en la playita de arena a las orillas del río Colorado.

La revista europea publicó las fotos de Ana Verdugo en la edición N° 65.

En diálogo con InfoHuella , contó que tomó las imágenes en enero de este año.



Ana tiene 30 años. Hasta 2015, estudió Ciencias de la Educación, y luego inició su camino laboral independiente con su pasión: la fotografía.

COMIENZO

“Comencé a trabajar e invertir en equipos, lentes y cámaras. En mi primer año de trabajo ya había podido comprar una cámara nueva, pasé de una Nikon D5100 a una D750. Nada de pasos chicos, yo soy así, me lanzo a todo”, contó a Infohuella.

“Compré props, fondos de luces para armar mi estudio, ya tenía muchas cosas, pero… no había estudio. Hasta que mis suegros me prestaron un lugar, era una casa de un apart hotel, allí era mi estudio, lo fue por un año hasta que me mudé al actual local”, expresó.

VALE LA PENA

Pese a la pandemia, y con los protocolos que exige Salud, Ana Verdugo sigue trabajando con la fotografía social.

No solo habla de su proyecto personal, del cual está “agradecida de la vida y de cada persona que ha puesto su granito de arena para que mi sueño siga creciendo cada día más”, sino que quiere contagiar al resto: “Quiero alentar a cada persona que lea esto a seguir sus sueños, progresar no es fácil y hay muchos fracasos y sacrificios. Tenemos que estar dispuestos a seguir adelante, siempre, porque créanme. ¡Vale la pena!”

Ana, en el centro, junto a Otilia y Miguel, sus padres



SUS PADRES

En una charla con InfoHuella, Ana habla de sus padres y agradece a cada uno de ellos. Pero hace un paréntesis – un gran paréntesis- y, cuando tiene que destacar sus observaciones de ojo de fotógrafa, parece que le encuentra una explicación.

“Desde que nací, le cuento todo a mi papá con palabras. Las cosas que yo veo, se las tengo que contar a él en detalles que se los digo hablando. Mi papá es ciego de nacimiento. Le cuento desde una película, desde cosas cotidianas, de cómo está el día, todo, todo lo que me rodea, se lo cuento a él en palabras para que él también lo vea”, sostiene.

Ana, y una foto a Otilia y Miguel, sus padres.

-Y así como esas palabras que le describís a tu papá, ¿en la fotografía también buscás imágenes para decir y contar cosas a otros?, consultó InfoHuella.

- Claro, es lo mismo. Mi papá porque no las puede ver y, en el caso de los que pueden mirar y ver mis fotos, trato de mostrarles esos detalles que muchas veces están escondidos pero deseosos de que alguien los pueda mirar.

Está en 25 de Mayo y su pasión la lleva a seguir soñando: “Yo soy una soñadora y aunque vivo una vida hermosa y soy feliz, sigo soñando en algo más grande, siempre".

La foto de Ana publicada en la revista Lensational Magazine, de Londres, muestra a la joven de 25 de Mayo, Carlina Fernández, amamantando a su hija Sofía.