Telenense se recupera en el Favaloro: aplican técnicas innovadoras para una triple cirugía

Esta estrategia, reflejo de un Gobierno presente y eficiente que coloca la salud como prioridad, se traduce en el crecimiento sostenido de las prestaciones del Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro, consolidándolo como un pilar esencial dentro de la Red. Con una infraestructura de vanguardia, tecnología de última generación, profesionales locales de excelencia, sumado a la incorporación de equipos mixtos de trabajo, el Hospital capitalino se posiciona como un referente nacional, ubicando a La Pampa a la vanguardia de la medicina en Argentina. Como parte de esta evolución, se concretó reciente y exitosamente una triple cirugía compleja de clavícula, húmero y escápula mediante técnicas mínimamente invasivas, un procedimiento que demanda un alto grado de especialización y que marca un nuevo avance en la capacidad resolutiva provincial.

Avance estratégico en Salud Pública

En contacto con la Agencia Provincial de Noticias el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, hizo especial hincapié en la importancia de este logro indicando que el incremento en la complejidad de los servicios “marca un salto cualitativo en la red, permitiendo que las pampeanas y pampeanos accedan a tratamientos elevados en complejidad sin necesidad de derivaciones, garantizando atención especializada dentro de los límites provinciales. Esto no solo optimiza costos y tiempos de espera, sino que también reduce el impacto emocional de trasladarse a otras jurisdicciones por largos períodos".

En igual sentido destacó que merced al continuo crecimiento del servicio local de traumatología y a la articulación que se realiza entre profesionales, “es que se llevó a cabo con éxito esta triple cirugía, garantizando una intervención precisa y reduciendo al mínimo los riesgos para el paciente. De este modo se pudo resolver una lesión grave que causaba dolor extremo e impedía el movimiento del brazo, brindando una recuperación eficiente y mejorando la calidad de vida del paciente".

Procedimiento innovador en traumatología

El especialista en traumatología, Darío Beascochea, explicó que el paciente ingresó al Favaloro tras sufrir un accidente de tránsito que provocó una lesión conocida como "hombro flotante", caracterizada por la pérdida de estabilidad del complejo suspensorio del hombro debido a fracturas múltiples.

Bajo la coordinación del doctor Federico Burgo, responsable de la planificación y organización de cirugías traumatológicas de alta complejidad, los especialistas en pelvis y trauma ortopédico, Mariano Codesido y Roberto Herrera, junto al equipo de profesionales locales, llevaron adelante el procedimiento aplicando técnicas avanzadas para el tratamiento de las fracturas.

"Si bien las cirugías de húmero y clavícula ya se realizaban en La Pampa, la reparación de la escápula mediante técnicas mínimamente invasivas era impensada. Sin embargo, hoy, podemos ofrecer una solución integral y garantizar una recuperación más rápida y efectiva", señaló Beascochea.

Explicó además que el procedimiento realizado al paciente incluyó "fijación de la fractura de clavícula con una placa deslizada, asegurando estabilidad con mínima agresión a los tejidos. Reparación del húmero con un clavo endomedular que favorece la consolidación ósea. La neurólosis del nervio radial, permitiendo restaurar la movilidad del paciente casi por completo. Y el abordaje posterior de la escápula con técnicas mínimamente invasivas, preservando la biomecánica del hombro y facilitando la rehabilitación".

"La rapidez con la que pudimos intervenir fue clave", enfatizó. "En Buenos Aires, los tiempos de espera pueden ser prolongados, afectando la evolución de la lesión. Aquí, el paciente fue operado oportunamente y su recuperación ha sido extraordinaria, al día siguiente ya no tenía dolor y comenzaba a recuperar la función del nervio radial".

Atención especializada y oportuna

Los pacientes politraumatizados requieren una atención médica inmediata y especializada. El dolor intenso y persistente es una de las principales consecuencias de este tipo de lesiones y, en muchos casos, puede convertirse en un obstáculo para su recuperación e integración social. Francisco Bazán, el paciente sometido a la triple cirugía, es oriundo de la localidad de Telén y sufrió un accidente de tránsito mientras se trasladaba hacia Rucanelo.

"Unos chicos que pasaban por la ruta me ayudaron a salir del auto después de varios intentos. Cuando finalmente logré salir, estaba muy golpeado, tenía cortes en el brazo y un dolor insoportable que me impedía moverlo", relató.

Tras ser estabilizado en el Hospital Pablo Lacoste de Eduardo Castex, fue trasladado al Hospital René Favaloro, donde se determinó que su lesión correspondía a un caso de hombro flotante, una condición que como se explicaba anteriormente compromete la estabilidad del complejo suspensorio del hombro debido a fracturas múltiples. La cirugía que duró varias horas, fue clave para su recuperación.

"Los primeros días después de la operación fueron difíciles, pero el dolor comenzó a disminuir y ahora no siento nada de dolor. Estoy recuperando la movilidad del brazo y eso me da mucha esperanza", expresó el paciente.

Destacó la importancia de haber sido intervenido en La Pampa, sin necesidad de ser derivado a otra provincia, lo que no solo aceleró su recuperación, sino que también le brindó un tratamiento más cercano y humanizado.

"No es lo mismo que te digan que te van a operar acá a que te envíen a Buenos Aires, con todo lo que eso implica. Además, me explicaron que, si la cirugía se hubiera hecho con otras técnicas más invasivas, el riesgo para mi vida habría sido mayor. Estas técnicas avanzadas minimizaron el daño en los tejidos y redujeron el riesgo de complicaciones. Me hicieron sentir seguro en todo momento", afirmó.

Hoy, con una recuperación avanzada y listo para progresar en su proceso de rehabilitación, Bazán agradeció al Gobierno provincial, a los equipos de salud y a todo el personal del Hospital René Favaloro por el trato recibido. "Estoy ansioso por avanzar con la rehabilitación, pero por ahora solo puedo decir gracias. Gracias a todos los que me ayudaron a llegar a este momento en el cual, después de tantos desafíos, finalmente me siento mejor" concluyó.

