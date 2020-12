Victorica: “Este chico Valentín” a un paso de sacar su disco

Escribe: Cristian Javier Acuña (Nota realizada un día de lluvia de noviembre de 2020 y publicada en Hojalate)

El músico oesteño ya tiene en manos dos temas de los 10 que integrarán su trabajo discográfico. La producción se hace en Buenos Aires y la mezcla en Chile. Aún no tiene nombre, pero sí fecha: saldrá en 2021.

Llueve. El pueblo se puebla de esas baldosas flojas que deja la lluvia. Frente a la plaza central de Victorica, sobre la calle 15, hay una puerta de chapa color verde, verde mate. Ahí está Valentín Peirone, repleto de instrumentos que, sin que nadie los toque, parecen crear una atmósfera de músicas inventadas.

Hoy tiene 24 y está en plena materialización de un disco. Pero hace unos años atrás, cuando tenía 12, ya sonaban los acordes de Ruta 10, una banda de rock and roll bien victoriquense. “A los 10 años o menos ya me volaban la cabeza las bandas que mi viejo traía al bar (El Grifo). Un tipo como Quique del Bianco fue y es lo que quiero ser. Luego, cuando tenía 12, armé con amigos una de mis primeras bandas, Ruta 10”, sostiene.

POR LOS BUENOS AIRES

Valentín se fue a estudiar música a un Conservatorio de Buenos Aires. Luego se pasó a Producción Musical. Hizo un año y descubrió la magia de los estudios de grabación y producción. Allí decidió echar a volar su sueño: hacer un disco.

Pese a hacer música de estos tiempos, cuenta con instrumentos legendarios, con los que hizo Imágenes paganas Virus, por citar un ejemplo. “Estamos en el 2020 pero esos sintetizadores de los 80 se están usando en la actualidad. Retomaron un valor increíble, al igual que baterías o máquinas de ritmo. Mi búsqueda empezó por ahí y me empecé a escuchar, probar instrumentos hasta que conocí La Siesta del Fauno, un estudio de grabación que queda en Constitución, Buenos Aires. Ahí empecé a construir mis maquetas que luego tomaron forma y ya son parte de mis dos temas: Hoy me convencí y Colección”.

TRAZO DE MELANCOLÍA

Valentín expresó que el disco está atravesado “por un trazo de melancolía”. E insistió que estando en Buenos Aires y extrañando su Victorica natal, fueron surgiendo letras y sonidos. “Desde hace varios años que vengo laburando estas ideas, siempre haciendo preproducciones y producciones. Esta cuarentena es sin dudas como un quiebre de un montón de cosas. A mí me agarró con el disco con casi los temas definidos y acá en Victorica, rodeado de amigos, están saliendo cosas muy copadas para llevar las canciones del disco a unos videos clip”.

INSPIRACIÓN

“El bar de mi viejo es un punto de inspiración. Soñar despierto con el disco también. Asociarlo a la gente que tengo cerca. Me inspira y me seduce que el día de mañana pueda viajar a otro lugar a tocar el disco, a cantar mis temas”, cuenta Valentín.

Valentín y El Grifo

El bar de su padre es su lugar en el mundo. Desde niño, mamó allí la música y la noche oesteña. “Sin dudas El Grifo es un lugar que influyó en mí. Más, porque Carlos, siendo mi viejo, creó un lugar desde su genialidad que me generó mucha magia. Siempre digo que cuando voy solo al bar, a veces a la mañana, y me tomo un café, es un lugar donde me siento como en un lugar en el mundo que desde acá se conecta con todo el resto de mundo. No tengo dudas, es una de mis fuentes de inspiración más grandes que tengo. Y en el disco quiero también volver a descubrir toda esa magia y locura que anda rondando por acá”.

El productor Diego Acosta realizará la producción del disco en Buenos Aires. El mastering se llevará a cabo en Chile, con Francisco Holzmann, de Holz Masters. Hay dos temas casi cocinados y el nombre del disco de rock/pop aún no apareció. Mientras la lluvia sigue a paso firme, Valentín insiste con que la inspiración que le otorga estar en Victorica, “es como la inspiración de la lluvia misma”.

