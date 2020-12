“Al Zorro lo anduve dos veces”, dice Alfredo Ramos

“El Zorro tenía una popularidad muy grande y creo que no va a haber otro caballo como ese, por sus condiciones. Cuando empecé a jinetear, así como yo otros tantos jinetes, teníamos la ilusión de subir al Zorro”, cuenta Alfredo Ramos, en una entrevista con InfoHuella.

Ayer, en Infobae, Omar Passarotti, dueño del animal, señaló que El Zorro murió invicto. Por su parte, Ramos sostiene que “desde ese día que le saqué el invicto, el dueño del caballo se encontró con que se le terminó la máquina de hacer plata”.

Omar Passarotti tiene 69 años y convivió 28 años con El Zorro (Foto: Infobae)

“En una oportunidad me convidaron para montar en Bordenave (provincia de Buenos Aires), y como estaba la posibilidad de montarlo en La Pampa, elegí Santa Rosa, que es la tierra mía. Se dio la monta para el 7 de octubre de 1990”, recuerda el jinete pampeano.

-¿Cómo fue ese día?, consultó InfoHuella. (VER VIDEO)

-Estaba lloviznando, feo el día . La gente que estuvo, que fue mucha, se acuerda. Llegó el día y lo monté al caballo. El animal se cae, caemos juntos y yo me levanto arriba. Se para el caballo y vino el mismo dueño (Omar Passaroti) en un caballo medio picaso y me saca. O sea que, él mismo me está dando la razón a mí de que ese día anduve al animal. El Zorro tenía 107 montas y ese día le saqué el invicto.

-¿Qué representó ese día?

-Fue un triunfo personal, fue un triunfo para la familia Ramos, pero también de todos los pampeanos. El caballo de la historia de las jineteadas perdió el invicto en La Pampa y con un jinete pampeano.

-¿Por qué el propietario del animal no reconoce que se quedó sin invicto?

-Lo que pasa es que El Zorro generaba muchísimo dinero. Lo seguía mucha gente. Y uno con el correr de los años lo entiende mucho mejor. Lo comercial domina a una persona y, desde ese día que le saqué el invicto, el dueño del caballo se encontró con que se le terminó la máquina de hacer plata. Y ahí fue donde empezó a negar para que el caballo siga invicto. Y no se puede tapar el sol con la mano.

-Luego de dos años volviste a montar El Zorro. ¿Qué pasó la segunda vez que lo subiste?

-Luego de dos años, el 11 de octubre del 92, lo volví a andar de vuelta. Fue en Cascallares (provincia de Buenos Aires). En esa oportunidad me pagaron mil entradas para montarlo. Era mucha plata. Me compré una camioneta, me arreglé la casa.

Por último, Alfredo Ramos, padre de Cruz y Tato, campeones nacionales en Jesús María, separó los tantos y aclaró que el malo y el protagonista siempre fue El Zorro, no el propietario que ahora buscar cambiar la historia.

“Tenemos que seguir defendiendo la verdad, lo que realmente sucedió. Hay que defender La Pampa y Argentina, es la única manera de salir adelante si nos defendemos todos juntos”, finalizó Ramos.

