Inscripción para ingresar a la Policía: ahora masculinos y en junio, ambos géneros

La inscripción de los postulantes deberá realizarse, a partir del próximo lunes 1 de febrero, en forma on line en esta página www.policia.lapampa.gob.ar.

Los interesados, según la publicación en la web oficial, deberán ir a la pestaña INSCRIPCIONES, luego seleccionar Ingreso Carrera de Agente de Policía, hasta el día 14 de febrero del corriente año; debiendo a posteriori de dicho trámite esperar respuesta por correo electrónico de la Oficina de Ingreso de Personal I.S.P. donde se comunicará fecha, hora y documentación requerida para presentarse a validar inscripción en el Instituto Superior Policial (Avenida Belgrano Norte N° 174 de la ciudad de Santa Rosa). La dirección de correo electrónico donde se le enviara la citación, será la que el postulante plasme en el formulario de inscripción como correo personal.

Además, comunicaron que se efectuará la incorporación de Aspirantes a Agentes Personal Femenino que ya fueron seleccionadas durante el año 2020. En el mes de junio se efectuará una nueva convocatoria para ambos géneros.

¿Cuáles son los requisitos?

- Ser Argentino, nativo o naturalizado

- Poseer salud y aptitudes psicofísicas compatibles con el desempeño de las funciones correspondientes al escalafón en que ingresa.

- No registrar antecedentes policiales ni judiciales desfavorables.

- Reunir antecedentes que acrediten su moral y buenas costumbres.

- Tener al momento de la inscripción entre 18 y 30 años de edad, con excepción de quienes fueran viudos o hijos de personal policial de la Provincia muerto en cumplimiento del deber; y de 18 a 35 años para aquel personal proveniente de otras fuerzas de seguridad de la República Argentina (NO Fuerzas Armadas), que haya cesado sus funciones durante el año inmediato anterior a esta convocatoria;

-Poseer Título Secundario completo, sin adeudar materias, al momento del ingreso, debiendo presentar certificado analítico original correspondiente y copia debidamente certificada por Escribano Público Nacional;

-Estatura mínima de un metro sesenta y cinco centímetros (1,65) sin calzado;

-Poseer Licencia de Conducir Habilitante para pick-up, auto y motocicleta;

-Aprobar examen físico;

-Aprobar Test Psicológico en conjunto con examen presencial de perfil laboral.

-No haber desaprobado el test psicológico en dos (02) o más oportunidades de anteriores convocatorias.

-No poseer piercings, ni tatuajes permanentes visibles en el uso del uniforme de verano: ubicados en manos, antebrazos, brazos, cuello, rostro, cabeza y miembros inferiores. No poseer tatuajes que afecten al decoro o tengan carácter obsceno acorde Resolución 27/16 “J” DP;

-En caso que el inscripto/a sea un empleado policial de otra provincia, o de alguna otra fuerza policial del país, es indispensable no poseer sumario administrativo en trámite, ni haber sido sancionado/a con suspensión de empleo.