La frase de la maestra pampeana: "No quiero ser la próxima Úrsula"

DE OÍDOS TAPADOS

Las palabras que usa Romina parecen sacadas del mismo texto que escribió Úrsula Bahillo días atrás, antes de ser víctima de su femicida en la ciudad bonaerense de Rojas: denuncias, más de una, muchas, un botón antipánico que no llega, otras denuncias, golpes, amenazas, denuncias de amenazas cajoneadas y una misma justicia que, ante estos reclamos, parece ensordecida o, lo que es peor, de oídos tapados.

Caleufú está en el norte pampeano. El pueblo tiene unos dos mil habitantes y Romina cuenta a InfoHuella que se siente acompañada por la gente de todas las edades, pero que son principalmente jóvenes quienes empatizan con su reclamo.

“Ante la impotencia de no encontrar respuestas en la justicia pampeana y, sabiendo que la persona que me amenazó de muerte por un tercero el pasado 4 de enero de 2021 está por quedar en libertad, decidí hacer un posteo en las redes”, sostiene la maestra a InfoHuella.

Los usuarios del pueblo y de la zona empezaron a compartir el posteo de Romina. Luego fue el diario La Reforma que publicó su caso, lo mismo hizo ZonalNoticias, Diario Textual y Radio Kermés, entre otros medios, quienes se hicieron eco de su situación.

“Muchos me escucharon, pero quienes me tienen que escuchar, tienen los oídos tapados. El juez Mauricio Pascual no me escucha. La fiscal, que es mujer, tampoco escucha. Ni siquiera le llegó la denuncia por amenaza que realicé el 4 de enero, donde dejé asentado que cuando salga de la cárcel me va a matar porque él ya no tiene nada que perder”, cuenta Romina.

Romina Regis y José Soto tienen una hija en común, de cinco años. Ella es docente y él portero, tiene 55 años, unos 20 más que Romina. Cuando las denuncias de violencia de género llegaron a la Justicia – la primera fue en 2014-, él fue trasladado a otra institución educativa.

LA ÚLTIMA AMENAZA

A través de un tercero, Romina recibió la amenaza de su ex desde la cárcel. “Una persona me dijo que cuando él (por Soto) salga de la cárcel, me va a matar”.

Esta denuncia fue archivada y recién ahora, luego de conocerse el caso de Romina en los medios de comunicación, la fiscala y el juez la habrían tomado.

“Yo no confío en la Justicia pampeana. Estoy pidiendo que aparezca el arma con la que me amenazó. Estoy pidiendo que la Justicia tome la denuncia que hice el 4 de enero, que evalúen su situación psicológica, estoy pidiendo que me escuchen porque no quiero ser la próxima Úrsula”, finalizó.

Hoy, el Movimiento Pampeano de Derechos Humanos en un comunicado reclamó protección para Romina Regis: “Sabemos que Romina atraviesa esta situación desde hace muchos años y que ha realizado múltiples denuncias. Su agresor, que hace un año se encuentra detenido, la ha vuelto a amenazar aún estando privado de su libertad, a través de terceras personas. Y a pesar de esta situación, el juez Pascual ha resuelto la liberación del agresor para el 22 de febrero”.