Santa Isabel: la intendenta Paturlanne renunció a cobrar el sueldo

¿Por qué renuncia a su cobro de haberes?

En la nota enviada al Concejo Deliberante, Paturlanne sostiene que “atento a la difícil situación económica del municipio, hecho que aqueja a gran parte de los municipios de nuestra provincia, he decidido renunciar a mis haberes”.

Desde el mes en curso, la intendenta dejará de cobrar su sueldo.

El 19 de noviembre de 2020, Paturlanne fue suspendida por 60 días. El 17 de diciembre, próximo a cumplirse un mes, el Superior Tribunal resolvió hacer lugar a la medida cautelar presentada por la Intendenta, suspendiendo los efectos de la resolución del Concejo Deliberante (local) y reintegrándola en sus funciones.

¿Pero por qué la suspendieron? El Concejo Deliberante de Santa Isabel recibió un informe de una comisión investigadora que había conformado y, con esos datos, decidió avanzar con el desplazamiento.

Según estableció la comisión, Paturlanne envió informes de la gestión anterior pero no de la suya. “(La intendenta) Tuvo una actitud obstruccionista, reticente y tendiente a obstaculizar el ejercicio de las legítimas atribuciones del Concejo Deliberante en su tarea de control del Poder Ejecutivo”, cuestionó la comisión. Entre otros puntos, la acusaron de que omitió la presentación de los balances, decidió no crear un comité de crisis ante la pandemia, no dio cumplimiento a la mayoría de las ordenanzas sancionadas por el cuerpo deliberativo, no presentó un organigrama municipal y que incluso decidió, en forma unilateral, un aumento de salarios a los funcionarios.