En La Pampa: se incorporan 15 nuevos casos de desaparecidos durante la última Dictadura

Bensusán indicó: “estos 15 nombres que incorporamos al listado es un aporte trascendente al proceso permanente de construcción de la Memoria, Verdad y Justicia en La Pampa, una política de Estado de la actual gestión del gobernador Sergio Ziliotto y continuidad de la establecida por Carlos Verna. Es una contribución desde el Estado a la recuperación de la identidad de las víctimas pampeanas. Entre los nombres hay personas asesinadas y desaparecidas por la represión ilegal antes y durante la dictadura militar”.

“Estamos ante un anuncio que muestra que la memoria es una construcción permanente, y que solo las políticas de Estado comprometidas con los derechos humanos recuperan estas historias que sirven como reconocimiento no solo a las víctimas, sino a sus familiares a quienes acompañamos en su dolor y en la búsqueda de justicia”, indicó Bensusán.

Las historias de vida de estos 15 nuevos casos surgen de una investigación del periodista Norberto Asquini, a partir de los datos del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y corroborados sus datos de nacimiento por el Ministerio de Gobierno, Justicia y DDHH. Asquini contactó a familiares y fuentes judiciales para completar sus datos biográficos, investigación que está en proceso en algunos de los casos.

Fasce explicó que “son personas nacidas en La Pampa, que luego durante su infancia se radicaron en otros puntos del país, donde tuvieron su militancia y fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad. No se habían conocido antes porque casi no quedan lazos familiares en La Pampa. Estas 15 historias se incorporan a los más de 50 nombres de víctimas que ya había registrados en el área de Derechos Humanos”.

Fasce recordó que el año pasado ya se había anunciado la incorporación de Ana María Gutiérrez, nacida en Villa Mirasol, al listado de víctimas pampeanas y su hija/o apropiada/o durante su secuestro.

Los nuevos casos anunciados son:

Severino Alonso: nacido en La Maruja en 1932 y secuestrado junto a su esposa en Córdoba el 8 de enero de 1976. Tenía 44 años. Víctima de desaparición forzada.

Lilia María Alvarez: nacida en General Pico en 1935. Secuestrada el 13 de mayo de 1976 en Capital Federal. Tenía 41 años. Víctima de desaparición forzada.

Bernardo Bolzán: nacido en 1939 en La Pampa. Secuestrado el 20 de enero de 1978 en San Martín. Tenía 39 años. Víctima de desaparición forzada.

Mario Aníbal Castro: nacido en Conhello el 9 de junio de 1944. Asesinado en Tigre el 21 de marzo de 1976. Tenía 32 años.

Daniel Enrique Dichiara: nacido en General Pico el 5 de febrero de 1953. Secuestrado en Santiago del Estero el 9 de agosto de 1976. Tenía 23 años. Víctima de desaparición forzada.

José Luis Escudero: nacido el 25 de febrero de 1946 en Realicó. Vivía en Bahía Blanca. Asesinado el 9 de mayo de 1977 en un retén militar en la Ruta Nacional 3. Tenía 31 años.

Federico José García: nacido en General Pico el 18 de julio de 1921. Fue secuestrado en La Plata el 6 de diciembre de 1977. Tenía 56 años. Víctima de desaparición forzada.

Elsa Noemí Ibarra: nacida en Santa Rosa el 21 de enero de 1950. Asesinada en la vía pública por fuerzas de seguridad en Capital Federal el 26 de abril de 1977. Tenía 27 años.

Rodolfo Pereyra: nacido el 28 de marzo de 1920 en Intendente Alvear. El 12 de febrero de 1977 fue secuestrado en Berazategui. Tenía 56 años. Víctima de desaparición forzada.

Mario Alberto Ramos: nacido en Santa Rosa el 11 de noviembre de 1946. El 17 de septiembre de 1977 fue secuestrado en un operativo ilegal en la vía pública en Rosario. Tenía 30 años. Víctima de desaparición forzada

Daniel Rayson: nacido el 4 de enero de 1952 en General Pico. Secuestrado el 19 de febrero de 1976 en Berisso. Tenía 24 años. Víctima de desaparición forzada.

Elva Sambido: nacida el 7 de junio de 1930 en Rancul. Secuestrada junto a su hijo el 16 de septiembre de 1976 en La Plata. Tenía 36 años. Víctima de desaparición forzada

Silverio Segovia: nacido el 20 de junio de 1927 en La Pampa. Secuestrado el 14 de diciembre de 1976 en San Fernando. Tenía 49 años. Víctima de desaparición forzada.

Jorge Enrique Videla Yanzi: nacido en General Pico el 18 de enero de 1925. Asesinado en Mar del Plata por la Triple A junto a sus dos hijos Jorge y Guillermo, el 21 de marzo de 1975. Tenía 50 años.

Marcos Bernabé Zubur: nacido el 10 de junio de 1932 en Santa Rosa. Fue secuestrado el 5 de marzo de 1977, junto a su pareja en La Matanza. Tenía 44 años. Víctima de desaparición forzada.