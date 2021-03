24 M: desde Madrid, Andrea recuerda al victoriquense Di Dío, desaparecido en Dictadura

Andrea, apodada “La Turca” – y quien insiste que la llamen por su apodo- , fue pareja de Carlos Slepoy (fallecido), juntos tuvieron una amistad con el victoriquense Oscar Di Dío, desde antes de la última Dictadura Militar. Los unió la Universidad de Buenos Aires (UBA), ya que los tres estudiaban Derecho. Luego los juntaron las ideas y la militancia.

“Por diferentes motivos siempre hay imprecisiones y/o adjudicaciones a Oscar Antonio Di Dío, que no dejan de sorprenderme. Una de ellas, fue atribuirle que fue "Montonero", quizás la de mayor calado. Pero en las distintas notas sobre él, no se dice nada que era un militante. Además, se le atribuye una actividad sindical que fue muy corta”, cuenta Andrea desde Madrid, en comunicación con InfoHuella.

LA AMISTAD Y LA MILITANCIA

Oscar Di Dío nació en Victorica el 26 de marzo de 1951. Estudió la primaria en la escuela Nº 7 y la secundaria en la escuela de Comercio Félix Romero. A los 18 años se trasladó a Buenos Aires, donde se inscribió en la Facultad de Derecho de la UBA.

“Éramos amigos con Oscar desde el inicio del curso de ingreso a la Facultad de Derecho. Oscar inició su militancia en Franja Morada, pero es en 1970, cuando se incorpora en la agrupación estudiantil JURE, Juventud Universitaria Rebelde; en 1972 nos incorporamos al PRT-ERP, Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo”, recuerda Andrea.

EL PAMPA

Andrea y Carlos Slepoy compartieron algo más que militancia. ““El Pampa”, así le decíamos. Vivió temporadas con nosotros porque compartíamos la vertiginosa militancia y los estudios, y una profunda amistad”.

“Oscar - continuó La Turca - es el "padrino" de nuestra hija mayor, Natalia, que nació el 27 de julio de 1974. Y mi hijo Oscar, se llama así justamente en homenaje a El Pampa, pero que lamentablemente no llegó a conocer porque él fue secuestrado el 22 de febrero de 1977, y mi hijo nació en noviembre de 1978”.

Slepoy junto a Andrea, La Turca, embarazada de Natalia, la ahijada de El Pampa Di Dío.

LA DESAPARICIÓN DE OSCAR, LA DETENCIÓN DE CARLOS Y EL EXILIO DE ANDREA

Carlos Slepoy fue detenido antes del golpe de Estado, estuvo en la cárcel de Devoto primero, y después en la Unidad 9 de La Plata, hasta el año 1978.

Andrea, La Turca, fue secuestrada en el mes de abril de 1976. “Después de mi detención estuve en la clandestinidad con mis dos bebés, mis hijas Natalia y Paula, y me escapé a Brasil en octubre de 1977, gracias al Tribunal Russell (*). Sólo pude salir con un bolso lleno de mamaderas y pañales. No podíamos tener fotos que comprometieran a nuestrxs compañerxs y amigxs. No pude ni siquiera recuperar otras fotos familiares. Ojalá tuviera aquellas fotos de guitarreadas y encuentros... Tengo las fotos que su mamá, Juanita, me enviaba en el intercambio de cartas que tuvimos hasta que pude ir a visitarla unos años antes que falleciera. Me dio los regalos que El Pampa había comprado para mis nenitas, y ropa de Oscar que aún conservo”.

Andrea recuerda que “en una de las citas en que pudimos vernos, Oscar me pidió fotos de Natalia y Paula porque las extrañaba mucho. A pesar que nuestra organización nos daba pautas de distancias para evitar más caídas, cada 10 días nos veíamos, incluso cuando mi mamá estaba muy grave, Oscar vino a despedirse de ella”.

Oscar Antonio Di Dío desapareció el 27 de febrero de 1977 en Buenos Aires, un mes antes del primer aniversario de la Dictadura de Videla. Su cuerpo nunca apareció y hoy es uno más de los 30 mil desaparecidos. Tenía tan solo 25 años. En 2012, su hermano Ricardo, denunció al represor Vergez como autor de la desaparición de Oscar, conocido en el oeste como El Pollito Di Dío.

LA PARADOJA

Andrea, desde Madrid, acerca una foto borrosa, es la única que tiene. Describe que allí aparece Carlos Slepoy subiendo a cococho a su hija Natalia, y quien aparece junto al árbol es El Pampa Di Dío, quien contempla esa imagen, mirando a su ahijada.

“La paradoja es que los hijos de Vergez se cambiaron el apellido en repudio al represor; mientras que mi hija Natalia es ahijada de Oscar y mi hijo Oscar lleva ese nombre en homenaje al Pampa”, finaliza Andrea, La Turca.

(*) TRIBUNAL RUSSELL: Su fundador fue el célebre filósofo y matemático británico y Premio Nobel de la paz, Bertrand Russell. Único tribunal de los pueblos que se había creado para entonces y ya gozaba de un gran prestigio, sobre todo a raíz de las contundentes denuncias sobre las atrocidades cometidas en Vietnam y por lo que estaba sucediendo en América Latina. Estuvo integrado, entre otros, por Julio Cortázar.

