Eliana, la primera bombera telenense

“Empecé el año pasado, cuando tenía 20. Hace un año que me estoy formando y lo continuaré haciendo, porque esto recién empieza”, manifestó a InfoHuella la joven telenense Eliana María De los Ángeles Pereyra

Eliana comenzó en enero de 2020 y, en una segunda inscripción, se sumó Heber Irigoyen Pereyra, también oriundo de Telén. “Ahora ya somos dos. He preguntado en el pueblo y hay vecinos que me dicen que no recuerdan que Telén haya tenido una bombera o bombero mujer. Tampoco hay registro de Destacamento o Cuartel”

ENFERMERÍA

Eliana se encuentra cursando las últimas materias de la carrera de enfermería. Pero formar un Cuartel en Telén y sumar a más jóvenes de la localidad, está entre sus deseos.

“En lo personal, yo no podría fundar un Cuartel en el pueblo porque soy parte de un cuerpo activo, pero sí lo pueden hacer los vecinos, el pueblo en su conjunto. A todos nos gustaría tener un Cuartel en nuestro pueblo, y en caso de no poder lograrlo, también sería interesante contar con un Destacamento, en este caso, que dependa del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Victorica”, sostuvo.

AGRADECIDA

“Como telenense – continuó Eliana-, estoy infinitamente agradecida del calor humanitario que brinda el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Victorica, una hermosa familia bomberil. Día a día fui conociendo a cada integrante de la institución y es un placer decir hoy que soy parte de esto. Mis agradecimientos a la Comisión actual, al Jefe y cuerpo activo: gracias por el acompañamiento en tiempos buenos y no tan buenos”.

EN TELÉN

Por último – Eliana remarcó que “me gustaría que más jóvenes de mi pueblo se sumaran a esta linda profesión, ya que si somos más, podemos sumar fuerzas para lograr lo del Destacamento en Telén, algo muy importante para nuestro pueblo".

