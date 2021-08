El referente de CODES, Juan Barbero, destacó ante la Agencia Provincial de Noticias la gestión para retomar las instancias presenciales de entrenamientos, con más de 30 cursantes de las localidades de Telén, Santa Isabel, Jagüel del Monte, Victorica, Luan Toro, Loventué, Carro Quemado, Algarrobo del Águila y La Humada.

"Empezamos este viernes (pasado) por el oeste pampeano, donde pudimos hacer un encuentro que estaba destinado al recurso que se había sumado, en contexto de pandemia, concretamente enfermeros, estudiantes de enfermería, conductores de ambulancia y otros agentes de salud”, contó.



“Estos jóvenes habían tenido poca posibilidad de instancias presenciales formativas y se trabajó en dos ejes temáticos que consideramos importantes, 1) soporte vital (reanimación cardiopulmonar para abordaje de la muerte súbita y del paro cardiorrespiratorio) desde la perspectiva del equipo de salud; y 2) siniestralidad vial y manejo inicial de la víctima politraumatizada grave”, explicó.

Barbero se refirió a los dos temas centrales como los paradigmas de las situaciones de urgencias y emergencias que acontecen, no sólo en las comunidades rurales (donde ponen énfasis en la formación y el entrenamiento), sino también en las ciudades. “La posibilidad de poder encontrarnos con nuestro equipo, nuestra plataforma de entrenamiento, y poder desarrollar la actividad en el oeste, donde estuvo presente la gente local y de muchas localidades vecinas, fue muy gratificante. Encontrarnos cara a cara y compartir la actividad junto a los compañeros de salud era algo que teníamos pendiente. Nuestros enfermeros son el motor de todos los equipos de salud, situación que se hace más notoria en nuestra ruralidad y mucho más aun en algunos parajes agrestes, como los del oeste pampeano”, afirmó.

La modalidad de la jornada fue con talleres y laboratorio de simulación, con una impronta básica para poder ir haciendo la primera instancia formativa, y retomar próximamente con una propuesta en la cual se puedan profundizar los contenidos. “Se pudo entrenar para el equipo de salud por la mañana, lo que es manejo de la vía aérea y ventilación en el paro cardiorrespiratorio, compresiones, RCP de calidad, desfibrilación y drogas; dinámica del equipo de reanimación y roles del equipo de salud para el abordaje de la muerte súbita. Por la tarde se pudo hacer lo propio en el eje temático de politraumatizado, donde se trabajó la evaluación y manejo inicial de la víctima, y luego una serie de talleres que tenía por objetivo el entrenamiento para adquirir destrezas y habilidades para el manejo de las víctimas de siniestros viales, cuando se hacen extracciones de los vehículos, traslados (uso de dispositivos para hacerlo de una manera segura para la víctima).

“Es para destacar que los más de los 30 cursantes que estuvieron, no habían podido en su instancia formativa conocer una ambulancia, participar de una secuencia de un paro en la vida real, de asistir junto con su ambulancia a un siniestro vial. Fueron muy pocos los que habían podido hacerlo en pandemia y creemos que este tipo de jornadas les posibilita hacer las primeras experiencias, y a la hora de que les toque actuar, puedan tener una aproximación, un recurso más que les permita desarrollarse de la mejor manera y no sufrir este tipo de eventos, ya que genera mucha angustia si no tenemos una formación y algunos conceptos claros de antemano”, finalizó.