“Turco” Naim recordó su infancia en Luan Toro: "Ahora el pueblo está alucinante"

“Cuando era chico sentí mucho desarraigo. Yo soy de un pueblo muy chico de La Pampa que se llama Luan Toro y que tiene 600 habitantes hoy. De ahí son mis cuatro abuelos, mis papás y yo también nací ahí. Y fue una decisión de mis viejos, sobre todo de mi mamá que estaba cansada de ese mundo que es criarse en un lugar de 600 personas y que tiene una presión muy fuerte, la de venirse a vivir a Banfield”, dijo Naim.

El “Turco” Naim Sibara habló de su infancia con inmensa emoción y no pudo evitar lagrimear al recordar en #PodemosHablar❤️ pic.twitter.com/p7Oz8d4hjl — telefe (@telefe) September 19, 2021

“Entonces me crie sin primos, sin familia porque quedaron todos allá. Y cuando volvíamos asiduamente al pueblo, yo sentía que vivía ahí y no me quería ir”, dijo y quebró en llanto.

“En ese lugar no había luz –continuó-. Y había como una usina y ahí había tres horas de luz a la noche. Tengo ese recuerdo. Nosotros prendíamos la vela para leer a la noche, porque también vengo de esa época en la que no había ni teléfono”.

“Me encantaba estar ahí porque estaba con mis primos y jugábamos a los naipes y yo no me quería volver a la Capital”, contó.

Hacia el final de la anécdota saludó a su prima Mónica Valor, intendenta de la localidad, y dijo que el pueblo “está alucinante”.