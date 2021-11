El proyecto, que fue elaborado junto a dos jóvenes de Chaco y una de San Juan, propone un uso eficiente del agua en edificios públicos. La presentación del mismo estuvo a cargo de la santarroseña Srur en el Hotel Meliá, en Buenos Aires, y resultó ganador entre 21 trabajos Las jóvenes pampeanas se mostraron sorprendidas del Primer Premio, dada la calidad de trabajos presentados durante la Semana de Integración de programa del CFI. “Fue una sorpresa enorme haber sido elegidas entre proyectos tan buenos”, aseguró Allara a la Agencia Provincial de Noticias.

El plan “Sustentar” consta de tres partes: educación ambiental hídrica, la instalación de grifería sustentable y la implementación de sistemas de drenajes urbanos sostenibles y techos verdes.

“Teniendo en cuenta la crisis hídrica que estamos atravesando apostamos al cuidado del agua en edificios públicos a través del cambio de la grifería tradicional por la sustentable, que dispensan agua por tiempo para no desperdiciarla. En el caso de las cadenas de los sanitarios, que sean con doble descarga. Y la implementación de lo que se denomina techos verdes, que es una práctica muy utilizada en países desarrollados. Lo que se busca es la cosecha de agua de lluvia a través de cisternas, no para el consumo sino para reutilizar en sanitarios, en sistemas de riego y para limpieza”, explicó Allara, oriunda de Trenel.

Por resultar ganador, el proyecto “Sustentar” recibirá apoyo técnico del CFI para incubarlo y estudiar la viabilidad de aplicación en distintos municipios de todo el país.

Al respecto Srur aseguró que “la factibilidad de aplicación del proyecto es alta. Si las tres etapas del plan se aplican en forma consecutivas en el plazo de seis meses se pueden observar resultados con la educación ambiental. En un año se obtienen cambios a partir del cambio de griferías y en el plazo de tres años se logra la reutilización del agua de lluvia. Es un proyecto que no requiere demasiada inversión”.

La ingeniera santarroseña aseguró que países de Europa, América del Norte, Medio Oriente y Asia utilizan aplican con éxito programas de uso eficiente del agua en dependencias públicas. Y sin ir tan lejos hacen lo propio varios municipios de Colombia, Chile, Uruguay y Bolivia.

“La aplicación de techos verdes no solo permite la reutilización de agua de lluvia y el ahorro de agua potable sino que, en áreas con anegaciones como Santa Rosa, permitiría disminuir hasta un 25% la corriente de agua en calles”, explicó Srur. “Un proyecto de estas características lo que hace es dar una luz de esperanza y muestra que la cuestión de los recursos hídricos es una lucha pero que da soluciones factibles”, concluyó.