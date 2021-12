¿Por qué cada vez más gente opta por la portabilidad hacia mejores empresas?

Hay muchos factores que pueden influir en esta decisión y pueden incluirse muchas consideraciones a tener en cuenta a fin de lograr mejores beneficios o para considerar si realmente es conveniente.

Asimismo, también resulta conveniente determinar otros aspectos esenciales como la forma en la que se realiza este trámite, y los tiempos y las medidas que toma realizar este cambio de compañía. Por lo tanto, si quieren obtener más información sobre portabilidad, les recomendamos que lean algunos de los datos que vamos a dejarles a continuación, así como también pueden consultar páginas oficiales de forma complementaria.

Cómo se realiza el cambio de compañía

El primer paso a fin de poder concretar el trámite de cambio de compañía es dirigirse directamente hacia la nueva empresa o llamarlos. También hay páginas oficiales a través de las cuales pueden contactarse y coordinar este traspaso de servicio. Para este fin, es necesario que busquen previamente qué tipo de servicio nuevo van a preferir.

Al determinar este aspecto, pueden pedir, incluso, algún descuento o promoción exclusiva a fin de conseguir mejores beneficios. Si no tienen mucha idea al respecto de este punto, pueden consultarlo con algún asesor de esta nueva compañía o pueden buscar información complementaria en las páginas oficiales de cada compañía. Asimismo, un asesor puede recomendarles el plan o el tipo de servicio que les resulte más conveniente de acuerdo a sus necesidades particulares.

Qué requisitos hay para acceder al trámite de portabilidad

Cualquier persona que no tenga un contrato de permanencia con su compañía actual y que desee cambiar de servicio hacia otra empresa puede acceder a la portabilidad. Además, no es necesario tener una característica telefónica particular ni se deben cumplir otras cláusulas particulares.

Es importante tener en cuenta que pueden ser únicamente números de Argentina, por lo que los números extranjeros continuarán funcionando con roaming en el país. A fin de saber más al respecto, pueden consultar la página del ENACOM.

Qué costo tiene la portabilidad numérica

Por lo general, al momento de realizar este trámite, las empresas no cobran ningún costo adicional. Excepto que tengan una deuda pendiente (que su empresa actual deberá encargarse de cobrar de forma independiente), no deberán pagar absolutamente nada.

Sin embargo, también hay circunstancias en las que la empresa puede decidir por voluntad propia cobrar una determinada suma que equivaldría, aproximadamente, a 5 pesos. Este valor se estima en el costo de unos 100 pulsos, por lo que puede aumentar si aumentan las tarifas telefónicas. En la mayoría de los casos, este costo no se cobra para mantener una buena relación comercial con los clientes.

Cuánto tarda el proceso

Este proceso de cambio no puede demorar más de 1 día hábil. Por lo que, en caso de tomar más tiempo, deberían realizar la denuncia correspondiente. Al momento de dar de alta su número en la nueva compañía, sólo les quedará activar un nuevo chip SIM con su número anterior para poder usar el servicio de esta empresa.

En casos de mayor complejidad, en los que se ven involucradas varias líneas y determinados factores geográficos, este proceso puede extenderse hasta unos 10 días hábiles como máximo. Sin embargo, en tal caso, la compañía debe notificarlo de antemano a fin de que el cliente decida si quiere quedarse sin servicio durante ese período.

¿Es conveniente realizar una portabilidad numérica?

Según sus necesidades particulares y según los mejores beneficios que puedan ofrecerles en la nueva compañía, les puede resultar más conveniente o no. Por lo general, la mayoría de las personas encuentra a esta alternativa como la más interesante y como la más redituable, por lo que les recomendamos que la tengan en cuenta.

En conclusión, si están atentos a las nuevas oportunidades que ofrecen otras empresas y se encuentran disconformes con su servicio actual, la mejor opción es realizar la portabilidad. En caso de que no les resulte como esperaban, siempre pueden regresar a su servicio anterior luego de un mes de prueba.