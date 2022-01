El arte ‘toma’ la pared en forma de pósteres y láminas

El arte se ha convertido en objeto de deseo de las casas actuales. Aunque los cuadros se han hecho un lugar en los interiores modernos, son las láminas y pósteres los que realmente se han adueñado de nuestras paredes. ¿A su favor? Su precio más asequible, su valor decorativo, la capacidad para adaptarse a los gustos y estilo en desenio de cada uno y la facilidad con la que te permite cambiar la decoración cuando te has cansado de ella o simplemente estás en otro momento ‘deco’. Además, de las láminas de inspiración japonesa, vegetales o de paisajes, la tendencia de decoración del momento recupera del cajón de los recuerdos los años 2000 y los de inspiración retro, muy de los 50. Por cierto, el de esta imagen de Horm que parece sacado del universo Marvel es en realidad un famoso cartel que el artista Achille Luciano Mauzan realizó en 1922. Por si te lo preguntabas, lo que promociona es la pasta italiana, sostiene un artículo de Lola Márquez en Hola.

¡Los 2000 han vuelto!

Con pósteres de cantantes y actores famosos, pero también con mensajes que evocan una forma de vida o al menos una parte de ella. ‘All Back to Mine’ hace referencia a un programa de televisión de 1999 donde el presentador Sean Rowley visitaba las casas de músicos reconocidos, donde disfrutaban de sesiones de música que no terminaban nunca (¿A dónde van todos cuando termina la fiesta?). En esta propuesta de LimeLace es la estrella del espacio, tanto por su ubicación como por la decoración (minimalista) que lo acompaña como por su tamaño y su aire de neón. Ideal para lucir solo en la pared de tu salón.

De cine

El cine y la música aseguran siempre el éxito, ya que puedes adaptarlos a tus preferencias y cambiarlos, por poco dinero, cuando quieras. Desde fotografías de estrellas hasta portadas famosas de un disco (‘Nevermind’ de Nirvana está muy de actualidad por otros motivos) o un cartel de una película exitosa te ayudarán a definir el estilo decorativo de la estancia. Aunque puedes poner este tipo de pósteres en cualquier estancia, son perfectos para el dormitorio, como el de esta propuesta de SofaCompany que luce sobre la pared del cabecero. Se trata de una escena emblemática de Katherine Hepburn en el filme ‘Historias de Philadelphia’, cuyos pantalones de pierna ancha supusieron en su momento una auténtica revolución.

@Pepe Peñalver

Llamativos y en formato XL

En esta propuesta, el impresionante cartel de la primera película de ‘King Kong’ de 1933 actúa como una auténtica pared de acento, si aplicamos al concepto de “aquella que tiene más protagonismo sobre las demás, creando un gran impacto visual”. Para que realmente se produzca este resultado, el póster de desenio debe ser lo suficientemente grande y llamativo y convertirse por méritos propios en el rey de la estancia. Con permiso, incluso de las bellas telas de Andrew Martin (Lizzo en Pepe Peñalver).

© K&L Wall Art

Bien acompañados

Si no son de tamaño XL, lo mejor es que combines varios, para que formen un conjunto equilibrado y no se vean deslucidos. Lo ideal es que tengan algo en común, que no tiene que ser necesariamente el tema, sino que puede ser el marco o el color, como en esta propuesta de K&L Wall Art donde el blanco y negro actúa como nexo de unión, y que encajen con el resto de la decoración. Aunque pueden ir por libre, lo ideal es adaptarlos a los elementos y textiles que les rodean, para que formen parte del estilo. Sobre la pared del sofá tienen el éxito asegurado.

En modo ‘collage’

La influencia de los años 2000, se plasma también en las composiciones en modo ‘collage’, como la de la imagen. Llenar tus paredes de personajes famosos, cantantes, actrices o, incluso, ‘influencers’ es muy de esa época. También se admiten carteles de películas, ‘Pulp Fiction’ es una de las más recurrentes, aunque hoy hablaríamos de series como ‘The Umbrella Academy’ o de ‘American Horror Story’. La clave está en llenar todo el espacio hasta que no quede un hueco libre y en ponerlo cerca de tu rincón de oficina en casa, para que su visión te ayude a desconectar en los momentos de mayor tensión. Por cierto, Isabel Preysler es una auténtica experta en hacer 'collages' con fotos familiares.

