Victorica: empresa de agua envasada de Carlitos Biggi cumple 20 años

ESPACIO PATROCINADO

Sin nada

Carlitos Biggi cuenta que el 8 enero de 2002, abrió sus puertas la empresa V&B. “Empecé sin nada, y poco a poco fui creciendo”. Fue la primera empresa en Victorica y zona oesteña en la distribución de agua de mesa. La necesidad de un trabajo propio, dio nacimiento a una empresa que vino para quedarse.

Empecé sin nada, y poco a poco fui creciendo

“Empecé sin nada. Golpeando puerta por puerta, ofreciendo el servicio de agua. En los comienzos era algo nuevo. La gente recién empezaba a tener el hábito de consumir agua envasada y dejar de tomar el agua de la canilla (de red). Fue de a poco. Fueron muchas las personas que en estos 20 años me dieron una mano. Muchas de ellas, ya no están”, cuenta Carlitos a InfoHuella.

Fue de a poco. Fueron muchas las personas que en estos 20 años me dieron una mano. Muchas de ellas, ya no están

Agua propia

Desde el 8 de enero de 2002 hasta 2013, el agua que distribuía V&B era de Villa Iris, Buenos Aires. Desde 2013, a la fecha, la empresa victoriquense logró conformar su propia planta y llegar a cada uno de sus clientes con su agua y soda. “Ya son casi 9 años los que tengo el agua propia, hecha en la planta de V&B. Al igual que el comienzo, poder contar con la planta, costó mucho esfuerzo, pero hoy puedo decir que ese emprendimiento que nació allá por el 2002 en busca de una fuente laboral, hoy es una empresa de la cual puedo vivir”.

“Elegiste bien”

Por último, Carlitos Biggi agradeció a sus clientes por estos 20 años de trabajo y de servicio. “En estos 20 años me quedo con la gente que me acompañó, quienes aún me acompañan y aquellos que el día de mañana me acompañarán. Golpear una puerta y dejar allí el bidón de agua, es algo más que un servicio, ahí está la confianza con el vecino, la vecina, que, como dice el slogan de V&B, eligió bien. Y como digo siempre, todos los días hay cosas por mejorar. Muchas gracias a todos”.