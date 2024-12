Por Luciana Fabozzi (*) ¿Qué es el SIRCREB?... y la pregunta del millón: ¿Cómo salgo?

ESPACIO PATROCINADO

El SIRCREB es el Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias, el cual, en la Provincia de La Pampa, se encuentra regulado por la Dirección General de Rentas en su Resolución General N° 22/2018.

POR LOS INGRESOS BRUTOS

Su función es de naturaleza recaudatoria y se activa en casos de incumplimiento de los contribuyentes por deudas en impuestos provinciales, mayormente en Ingresos Brutos. Actúan como agentes de retención de dicho sistema las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras N° 21.526.

Dentro del Artículo 5° se enumeran los depósitos bancarios excluidos: sueldos en relación de dependencia (formales), pesificación de depósitos en dólares, cobros por exportaciones, reintegro de IVA, PROCREAR, reintegros de tarjetas de crédito u obras sociales, cobro de siniestros por la aseguradora, cuotas alimentarias, pensiones, AUH, IFE, entre otros.

Las tasas varían en función de la clasificación del riesgo fiscal que la DGR determina para el contribuyente (en base a su morosidad en los pagos). A mayor morosidad, mayor es la calificación del riesgo fiscal: desde Sin Riesgo Fiscal (0,05%) hasta Muy Alto Riesgo Fiscal (5%). Ese porcentaje se aplica sobre cada depósito bancario alcanzado por SIRCREB.

CÓMO SALIR

Ahora la pregunta del millón: ¿Cómo salgo? Como primer paso, debemos determinar desde qué fecha se encuentra incluido el contribuyente en el padrón, ya que eso funciona como “fecha de corte”. Rentas solicita información sobre sus movimientos bancarios, ingresos y compras desde 6 meses (como mínimo) antes de dicha fecha (debe haber una congruencia entre los ingresos y los gastos).

Seguidamente debemos analizar todos los movimientos en bancos y billeteras virtuales —que hoy en día han tomado gran relevancia—, entrecruzando información. ¿Por qué hacemos esto? Porque SIRCREB actúa sobre todos los depósitos bancarios sin importar su procedencia. Por lo tanto vamos descartando los movimientos entre cuentas del mismo titular, y de los depósitos restantes, debemos verificar su clase y origen.

En función de este análisis, sabremos qué obligaciones se han omitido ante esta dirección. Esto implica no haber cumplido en tiempo y forma con el impuesto a los ingresos brutos sobre depósitos no facturados, lo que conlleva no solo a multa por omisión al deber formal sino también el pago de intereses por las demoras en su declaración. En este caso nos referimos a personas que trabajan de forma independiente: Autónomos, Monotributistas o Independientes Informales.

En el caso de personas en relación de Dependencia, deberemos ver cuál fue el hecho que motivó a la inclusión del contribuyente en el Padrón de SIRCREB.

Lamentablemente, la gran mayoría de las personas quedan sujetas debido a la falta de pago de los impuestos en tiempo y forma, y al analizar la información para el trámite, nos encontramos con falta de declaración de ingresos provenientes de transferencias o cobros en billeteras virtuales que luego son depositados en cuentas bancarias (o cobros por transferencias), pero que no fueron facturados. Esto ocurre tanto por desconocimiento del contribuyente como por la cada vez más alta carga impositiva impuesta por los organismos de recaudación.

Un punto a recalcar es que las plataformas como Mercado Libre y Mercado Pago (por nombrar las más usadas), son Agentes de Percepción (ante una compra) y Retención (ante el cobro de una venta) por lo cual los organismos de recaudación se encuentran siempre informados por los movimientos de todos los contribuyentes. Es por esto, que la informalidad es cada vez más evidente.

AMBITO POLITICO

En la provincia de La Pampa, el diputado Enrique Juan Manuel, junto los diputados Trapaglia María Laura, Traba Matías Franco, Lazaric Lucas Andrés, Rivas Celeste Fany y Viara Noelia Susana, el 03 de septiembre han presentado ante la Cámara de Diputados un proyecto de Ley que solicita la derogación del SIRCREB. Este proyecto pide dejar sin efecto la competencia de la Administración Pública Provincial para extraer fondos en las cuentas bancarias sin previa autorización Judicial.

Por último, a la hora de asesorarse, siempre es recomendable hacerlo con un Contador matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa.

(*) Fabozzi Luciana Antonella

Contadora Pública Nacional

Tomo XX – Folio 49 C.P.C.E.L.P.

Contacto: +54 9 2954 31-9996

