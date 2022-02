Todos los censos argentinos anteriores fueron de hecho, pero el Censo 2022 será de derecho, la metodología más utilizada en otros países. ¿En qué se diferencian uno de otro? Las respuestas al respecto de la Subsecretaría de Estadística y Censos del Ministerio de la Producción.

El Censo nacional está previsto para el miércoles 18 de mayo de 2022. Se relevará en dos etapas. Entre el 16 de marzo y el 18 de mayo de 2022, la población que lo prefiera podrá responder, por primera vez, un cuestionario virtual. Quienes elijan esta opción recibirán un comprobante del censo digital.

La segunda etapa será el 18 de mayo de 2022 (feriado por Ley 24.254), con el tradicional recorrido presencial por toda la Argentina. Los hogares que hayan contestado el Censo digital solo tendrán que presentar el comprobante a la persona censista.

En aquellos hogares que no hayan completado el cuestionario digital se hará la entrevista clásica. De esta manera se garantizará que toda la población pueda ser contada, sin omitir ni duplicar a ningún habitante del territorio nacional.

Por otro lado, y a diferencia de los anteriores, este Censo contabilizará a las personas en su lugar de residencia habitual, tal como lo hace la mayor parte del mundo (técnicamente se lo denomina "Censo de derecho").

Otra de las grandes novedades es que todas las personas podrán responder sobre su autorreconocimiento étnico (pueblos originarios y afrodescendientes) y su autopercepción de identidad de género.



Particularidades

Laura Biasotti, subsecretaria de Estadística y Censos, miembro del Comité Provincial que preside el gobernador Sergio Ziliotto, explicó a la Agencia Provincial de Noticias algunas de las particularidades que tendrá el Censo 2022 lanzado bajo el slogan de “Reconocernos”. En primera instancia ejemplificó las diferencias que existen entre un Censo de “derecho” y un Censo de “hecho”:

¿Dónde se censan las personas?

De hecho: en el lugar que pasaron la noche anterior al Día del Censo;

De derecho: en las viviendas donde habitan al menos cuatro días a la semana.

¿A quiénes se censa?

De hecho: a quienes pasaron la noche anterior al Día del Censo en el país, esto incluye a turistas no residentes que están en el país ese día.

De derecho: a quienes viven habitualmente en el país. Incluye a residentes que están fuera del país en la fecha de referencia.



¿A quiénes no se censa?

De hecho: a residentes que están fuera del país el Día del Censo.

De derecho: a turistas no residentes que están en el país el Día del Censo.



Finalmente, la funcionaria recordó que todos los datos son confidenciales y están protegidos por la Ley 17.622 de Secreto Estadístico y que las personas que deseen consultar sobre el Censo podrán hacerlo vía mail: [email protected] o telefónicamente 02954- 459166 Subsecretaría de Estadística y Censos.