Alma Victoria, la bombera victoriquense que combatió incendios en Misiones

Su apellido es Tassone. Se llama Alma y su segundo nombre es Victoria. Egresó del Colegio Provincial Félix Romero en 2016 y en plena pandemia le nació la necesidad de poder ayudar: “Me inscribí el último día de la convocatoria para hacer el curso de Bombera, fue cuando empezaba la pandemia y yo quería ayudar, poder hacer algo. Fui la última en inscribirme”.

Alma estuvo en Misiones junto a la delegación de Brigadistas pampeanas y pampeanos que estuvieron combatiendo incendios. Era una de las cuatro mujeres. Viajó junto al Jefe del Cuartel de Bomberos Victorica, Juan Serraino, y el brigadista Germán Troncoso.

ASPIRANTE

Ingresó al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Victorica en mayo de 2021, como aspirante. Cursó los seis módulos en la modalidad virtual. La práctica la realizó en el Cuartel local, junto a aspirantes de los Cuarteles de Algarrobo del Águila y Santa Isabel. Cuando se recibió, eligió perfeccionarse. “Me llegó la convocatoria para Incendios Forestales. Allí fue cuando me anoté en el curso de combatientes de fuegos en el Plan de Manejo de Fuego a nivel nacional. Para poder ser brigadista tuve que entrenarme, y mucho. En Santa Rosa rendí la parte teórica y física, que incluye resistencia en mil metros, abdominales, lagartija, entre otras actividades".

En diciembre de 2021 Alma, además de Bombera Voluntaria de Victorica, era Brigadista Nacional oficial. Semanas atrás, mientras en las provincias de la Mesopotamia distintos focos de incendios destruían miles de hectáreas de bosques y praderas, Alma recibió la notificación que debía sumarse a combatir esos incendios. “No lo dudé”, expresó.

Era mi primera experiencia fuera de la provincia- continuó-, donde me iba a encontrar con otra vegetación, otro clima. Fue mi bautismo como Brigadista, algo que no me olvidaré nunca