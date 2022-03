Tejedoras oesteñas: de Santa Isabel al Cultural Néstor Kirchner

En el día de ayer visitaron la muestra la directora de Producciones Artesanales del Mercado Artesanal, Andrea Pombar, y el director de Casa de La Pampa, Pablo Rubio.

“Recibimos una convocatoria del Mercado de Artesanías Tradicionales e Innovadoras Argentinas (MATRIA) para que participen dos artesanas pampeanas descendientes de pueblos originarios, y ante esa propuesta convocamos a Libertad Córdoba y Nilda Becerra, tejedoras de Santa Isabel, en representación de muchas mujeres artesanas que han podido conservar y transmitir estos conocimientos ancestrales, que van desde el hilado de la lana hasta tener un producto terminado”, explicó Pombar.

La muestra “Creadoras del Tiempo” está organizada por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de las Mujeres, los Géneros y la Diversidad de la Nación y cuenta con la participación de 31 artesanas de diferentes culturas y regiones de todo el país. Se trata de mujeres que trabajan el cuero, la cerámica, las maderas, la plata y las piedras, las fibras y lanas textiles, las fibras vegetales y los textiles.



Tejidos y artesanías de Santa Isabel

Las artesanas pampeanas desembarcaron en el CCK con una producción de tejidos y pequeñas vasijas elaboradas con barro.

“Nosotros hacemos la producción de lo que es el tejido con lana de oveja, que lleva un proceso que es hilarla, lavarla, teñirla y armar el tejido. Antes hacía matras de dos plazas pero ahora trabajo piezas más chicas como caminos, bolsos, alfombras, fajas y centros de mesa”, contó Nilda Becerra, quien además realiza artesanías con barro.

El tiempo de elaboración de un tejido varía según la habilidad de cada tejedora. La confección de un camino ronda los 15 días y un pocho requiere un mes de trabajo.

“A mí me enseñó a tejer mi mamá”, cuenta Libertad Córdoba, hija de Luisa Cabral, una de las tejedoras pioneras y grandes transmisoras de este saber ancestral. “Primero no me gustaba pero gracias a dios ella me enseñó y yo fui transmitiéndole el conocimiento a mis hijos y a uno de mis nietos”, añadió.

“Nunca soñamos en estar en una muestra como esta. Agradecemos a la directora de Producciones Artesanales que nos invitó. No me imaginé nunca poder estar exponiendo en este edificio y en Buenos Aires”, concluyó Córdoba.