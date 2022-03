Cultura de Nación: Victorica tuvo su "Argentina Florece"

Estuvieron al día letras de distintos géneros musicales que hablaban de la igualdad, de la ampliación de derechos, de mujeres que puedan decidir sobre su cuerpo, de si te dice no es no, y si es menor y te dice sí también es no; de una alimentación saludable, del rechazo a los agroquímicos, entre otros temas.

La interacción con los y las presentes llegó de la mano de Joaquín Levinton, quien invitó al público a pasar la valla, que los separaba varios metros del escenario. Quería tenerlos cerca y lo logró. El público se acercó, le tendió la mano y recibió un saludo del músico. Había quiénes le regalaban anillos y a cambio recibían una púa del rockero. También les puso el micrófono para que cantaran.

Los presentes corearon Cuatro personalidades, No se llama amor, Magia blanca y Pasos al costado, algunos de los clásicos de la banda.

El Programa “Argentina Florece” es del Ministerio de Cultura de la Nación y recorre al país y esta vez, con gestiones de María Luz Alonso y “Miky” Villagra, estuvo en Victorica.