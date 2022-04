La decisión de implementar este programa alimentario focalizado surge ante la necesidad de llegar a quienes, por diversas razones, han visto incrementada su situación de vulnerabilidad.

Las familias que se encuentren bajo la línea de indigencia serán atendidas con este nuevo programa extraordinario, pero además seguirán siendo alcanzados con los beneficios previos que los asistían, consignó APN.

Un monitoreo permanente de los núcleos familiares será el que estipule la continuidad o no de este beneficio, que estará sujeto a la movilidad que presenten los grupos familiares en relación a su situación de vulnerabilidad.

La determinación de quiénes serán alcanzados estará vinculada a distintos parámetros como, por ejemplo, el ser alcanzados o no por otros programas alimentarios, ya sea nacionales o provinciales, como la Tarjeta Alimentar o la AUH, entre otras.

Asimismo, se tendrá en cuanta la composición familiar en cuanto a su cantidad y franjas etarias, información de la que se dispone en el Sistema Pilquén, que entrecruza información con programas nacionales.

Vale mencionar que la actualización permanente de los datos que certifiquen la situación de las distintas familias pampeanas tiene un componente fundamental, como es la tarea que en ese sentido desarrollan los municipios de la Provincia.

La instrumentación de este programa alimentario extraordinario no sólo requerirá de un esfuerzo presupuestario de parte del Gobierno de La Pampa, sino del compromiso e involucramiento de municipios y comisiones de fomento, de modo que se pueda acceder rápidamente a la actualización de la información que permita la asignación de estos recursos a las familias pampeanas que más los necesiten en forma ágil y precisa.

La fecha de liquidación de este programa extraordinario será independiente de cualquier otra, y cada titular recibirá la información acerca de la acreditación en su Tarjeta Alimentaria a través del sistema habitual de comunicación que tiene el Gobierno con cada beneficiario.

Foto ilustrativa.