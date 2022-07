Por acoso y agresión sexual: denuncian al Presidente de la Cevic

"Hace 25 días que hice la denuncia y no han tomado ninguna medida al respecto, no se ha comunicado conmigo la Oficina de Protección a la Mujer y desde mi trabajo me intiman a que regrese a mis tareas laborales, desconociendo los certificados que he presentado, descontándome el sueldo que por ley me corresponde", contó la mujer, quien se desempeña en el servicio de limpieza.

El denunciado es Jorge Díaz, presidente de la entidad solidaria. Según consta en la denuncia, todo comenzó con una agresión sexual y luego el acoso laboral. Por su parte, el fiscal Juan Cupayolo, confirmó a El Diario que la denuncia fue radicada el 16 de junio de 2022.