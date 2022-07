Para algunos censistas, el Censo 2022 se tornó un dolor de cabeza. “Para muchos – que no tenemos un trabajo fijo, que somos docentes y aún no tenemos horas en los colegios- fue un trabajo extra, un ingreso necesario. Pero ahora es un trabajo que aún no podemos cobrar”, contó una de las Jefas de Radio del oeste pampeano que recorrió puesto por puesto censando a los puesteros oesteños.

Además de docentes, el Censo 2022 fue realizado por amas de casa, estudiantes y desocupados, entre otros.

En los puestos del oeste pampeano el Censo no fue digital ni fue por teléfono, allí lo recorrieron tranquera por tranquera, puesto por puesto, saliendo a las siete de la mañana y regresando casi a las 10 de la noche. El Censo se hizo el 18 de mayo en el casco urbano, cuando la mayoría de los argentinos recibió al censista en su domicilio. Pero en el oeste de La Pampa arrancó meses atrás, en abril, cuando comenzaron las capacitaciones, las charlas.

“Empezamos en abril con las capacitaciones. Ahora no tenemos un teléfono a dónde reclamar el pago o a una persona a quién dirigirnos. Tampoco recibimos la certificación para el puntaje docente. En caso de obtenerla más adelante, recién va a estar disponible para el 2023”, contó una censista a InfoHuella.

EL PAGO NO LLEGA

Más allá de ser un deber cívico, para muchos fue un trabajo, un ingreso necesario. “Para quienes son docentes o tiene otro trabajo fijo, el Censo fue un deber cívico, ya que el monto era inferior a los 10 mil pesos. Pero para quienes lo hicimos como un trabajo extra, porque no tenemos un trabajo, es un ingreso único, una ayuda que necesitamos cobrar y, una vez realizada la tarea esperábamos que se deposite lo que nos corresponde, algo que aún no sucedió”, finalizó una censista.