PADRE FANÁTICO DE RIVER

Su papá es fanático de River. Mal. Tanto que les puso a sus hijos Matías Jesús (es médico), por Almeyda; Pablo César, por Aimar; y Santiago, por el Indiecito Solari. Y se puede decir que no está tan lejos de que se cumpla una de sus mayores fantasías, que es la de ver a uno de sus pibes con la Banda roja: desde Núñez elevaron una oferta formal para comprar a Pablo César Solari, volante ofensivo o extremo que juega en Colo Colo y el acuerdo está listo...

Sí, ya está... Pablo Solari es el cuarto refuerzo de River: luego de un leve retraso en el cierre de la negociación, desde las oficinas del Monumental lograron concretar la transferencia del extremo derecho de Colo Colo, quien tiene previsto llegar en las próximas horas a la Argentina para realizarse la revisión médica y posteriormente firmar su contrato hasta diciembre de 2026, con una cláusula de rescisión fijada en € 20.000.000 que asciende a € 25M a diez días del cierre del mercado de pases.

El pase se hace por 5.000.000 de dólares por el 60% del pase de este hábil jugador que ya enfrentó al Millo en la fase de grupos de esta edición de la Libertadores. Un 20% queda en poder de los chilenos y el otro 20% es de Talleres. Así, el pibe de 21 años se pondrá la camiseta de River en el transcurso de la semana.

DESDE ARIZONA

La historia de este extremo de 21 años es particular. Se inició en el único equipo del pueblo, el club social y deportivo Arizona, apodado El Rojo. A los ocho, su padre, apodado El Matador por su fama de goleador en el fútbol local, lo llevó a River. Estuvo a prueba una semana, pero no quedó. "No quisimos dejarlo. Era muy niño", le contó el año pasado el propio Víctor Solari al diario El Mercurio de Chile. También, a los 12, tuvo una prueba en Vélez, pero no quedó.

Con El Rojo: En su Arizona natal, junto al intendente Ariel Figueroa.

Donde lo aceptaron fue en Talleres de Córdoba y allí hizo las Inferiores. En 2019, jugó en la selección juvenil el torneo de L’Alcudia, dirigido por Esteban Solari (sin parentesco alguno), en un equipo en el que estaba Alan Varela, hoy volante de Boca. Solari marcó un gol en la goleada 4-1 ante Mauritania. Ya en el 2020, promovido por el Cacique Medina, realizó su primera pretemporada con la T e incluso fue al banco en las primeras dos fechas de la Copa Maradona, ante Newell’s y Lanús.

Sin debutar en Primera, Walter Lemma, ayudante de Gustavo Quinteros en Colo Colo, que conocía a Solari de su paso por la Reserva y Juveniles de la T, lo recomendó para el Cacique. Así, en noviembre fue presentado en Chile. "Solari no es un refuerzo, es para el futuro", decía el DT Quinteros. En ese entonces, Colo Colo atravesaba un duro momento: peleaba abajo y sufría aprietes de la barra. La mala situación llevó a que varios decidieran rescindir.

Entonces, Quinteros debió promover juveniles. Y ahí apareció Solari. Con 19 años, su vida cambió en febrero de 2021 al marcar uno de los goles más importantes de la historia de Colo Colo: en la promoción hizo el único tanto del 1-0 ante Universidad de Concepción para evitar el descenso. Así, con su conquista, contribuyó a salvar 95 años de historia de un club que nunca perdió la categoría.

Fuente Olé Deportivo