Ellas en Luan Toro: intendentas recordaron a Evita y hablaron del 2023

El encuentro -justo en el 70 aniversario del fallecimiento de Evita Perón- se desarrolló al mediodía, en Luan Toro. Un par de las mismas jefas comunales se encargaron de preparar el fuego y hacer el asado.

No fue una reunión más: de las intendentas del peronismo pueden salir la próxima candidata a vicegobernadora, si eventualmente Sergio Ziliotto va por la reelección.

“Fue un encuentro que nos debíamos. En diciembre pasado ya lo habíamos acordado y ahora nos pudimos encontrar”, dijo Mónica Valor, la anfitriona, a Diario Textual.

“Son pasos importantes que debemos dar”, agregó Adriana García, la jefa comunal de Winifreda.

Las jefas comunales, al igual que el resto de los intendentes, perciben cierta incertidumbre. No solo por la crisis económica, si no también por la aún falta de definiciones sobre el calendario electoral. “Lo que sabemos es que el día que se disponga ya estamos listas para empezar a trabajar. En La Pampa, sea el candidato o la candidata que sea, nos vamos a encolumnar para que La Pampa siga siendo peronista”, dijo Valor.

En este encuentro de las jefas peronistas -la mayoría que responde al vernismo- estuvieron Mónica Valor (Luan Toro), Fernanda Alonso (General Pico), Viviana Bongiovanni (Realicó), Sonia Luengo (Colonia Barón), Adriana García (Winifreda), Patricia Lavín (Ingeniero Luiggi), Mariana Grazide (Duval) y Gabriela Labourie (Arauz). También, la viceintendenta Vanesa Acedo (Intendente Alvear).

No concurrieron, por cuestiones personales, las intendentas Natalia Hollmann (Dorila) y Rosa Eleno (Miguel Cané).

