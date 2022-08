El funcionario provincial explicó a la Agencia Provincial de Noticias que la Ley Provincial Nº2871 surge de un acuerdo paritario a finales del año 2011, “en momentos donde políticamente los gremios firmaron un acuerdo donde sabían que no era la mejor ley, y eso llevó un proceso. Además, lo comparo con un momento cuando hicimos la Ley 2343, que reconocimos derechos a los trabajadores que venían de planes sociales. Y el actual Gobernador de la Provincia fue quien ideó toda una estructura para llegar a la 2343, cuando era ministro Desarrollo Social. Y hoy volvemos con una decisión política de Sergio Ziliotto, de salir a dignificar a los trabajadores, de volver a salir de la trampa que generaba en el trabajador la 2871. Y no es solamente una decisión política, es buscar los tiempos, ver normativamente cómo se generaba este instrumento y así lo fuimos presentando a los gremios”, contó.

“Los gremios fueron dando algunas objeciones, nadie escapa a la actitud pro positiva que tuvieron SITRASAP, ATE y UPCN para llegar a este momento. Los gremios que constituyen la intersindical en La Pampa pusieron este tema en discusión y entendían de un proceso paulatino para llegar a la construcción de este momento. Luego de estar muchos años en la Secretaría, es un momento histórico, porque hay 1053 trabajadores del Estado provincial que adquieren derechos en su vida laboral”, agregó.

Pedehontaá destacó el trabajo en conjunto con los gremios. “Los gremios también tienen presiones, es la primera barricada en la necesidad que tiene el trabajador de mejorar su situación. No solo en la cuestión salarial, sino en la cuestión de derechos y obligaciones. Había trabajadores que, por ejemplo, en la 2871 no tenía contemplada la vacancia, o sea, que ante la muerte del trabajador que su heredero pudiera acceder, como tienen otros regímenes laborales en la Provincia, entre otras muchas cosas. Me parece que tiene un espíritu de valorización del ser humano en su condición de trabajador del Estado muy importante. El diálogo hace a la construcción de las cosas importantes que pasan en la Provincia”, concluyó.