Mujeres en el rock pampeano: Emilia, la victoriquense del saxo

Esta nota forma parte del maratón de Periodismo “Se busca rockera” del Festival Pam! Periodismo y Literatura – En esta edición 2022 el PAM! tiene el objetivo de rescatar el rock hecho por mujeres en La Pampa.

María Emilia Branca Manso tiene 34 años y actualmente vive en su Victorica natal. Cursó sus estudios primarios en el Colegio María Auxiliadora y la secundaria en el Don Bosco. Se fue a estudiar la carrera de Técnica de Laboratorio a la Universidad Río Cuarto, Córdoba. Desde 2010, trabaja en Salud.

“Desde chiquita me gustaba mucho cantar, jugar a la radio, hacer coreografías al estilo Britney y todo lo relacionado con la música”, cuenta Emilia.

La música llegó de la mano de Andrés Calamaro y del divertimento con hermanos, cuando grababan temas de las radios locales para luego jugar.

“Me acuerdo que en casa había muchos CDs, pero los que más me llegaron fueron los de música clásica, uno de Sabina, y ´Palabras más, palabras menos´ de Los Rodríguez, que cada vez que lo escucho me lleva a esa época de mi infancia. También recuerdo que grabábamos en casetes temas de la radio para jugar después nosotros con hermanos y primos”, sostiene.

Emilia cuenta que desde adolescente empezó a vincularme con otros amigos y eso hizo que escuchara nueva música. “Entre hermanos nos íbamos compartiendo cosas nuevas. Empecé a escuchar más rock, estilo Carajo, Divididos; más reggae, tipo Cultura Profética, Riddim, Alika; más ska, tipo Dancing Mood. Muchos siguen en mi lista hasta la actualidad como Eruca Sativa, Spinetta, Charly. Igual hoy en día escucho miles de estilos y está genial poder llevarse bien con todos”, agrega.

Emilia tocando el órgano, su primer instrumento

-¿Cuando llegó la música para decir, yo quiero tocar un instrumento?

-Mi relación con la música, de modo más tangible digamos, empezó en la escuela de Hermanas, con la profesora Norma Lobato de Berrio. Ella siempre me alentó, desde sus clases de música. Y así fue, como arranqué a tocar el órgano y a estudiar teoría también. Recuerdo que me decía que tenía un talento para la música y me retaba porque era medio vaga y en vez de leer las partituras, tocaba de oído. Pero esos retos me sirvieron un montón.

Pero en Río Cuarto, mientras cursaba sus estudios universitarios, con los recitales en vivo y bandas locales, despertarían nuevos gustos musicales y hasta el desafío de tocar un nuevo instrumento.

“Cuando me fui a Río Cuarto a estudiar, tuve la oportunidad, con mis hermanos de ir a todos los recitales que podíamos y del género que fuera. Eso era un estímulo para los oídos. Además, que era una oportunidad de acercarse a los músicos y sus instrumentos”, cuenta.

-¿Cómo llegaste al saxo?

-Un día, en el comedor universitario, tocaba una bandita de ska que se llamaba "Tiembla Delirio Orquesta", y muy tímidamente me acerqué al saxofonista (Matías Gómez) a preguntarle si daba clases, a lo cual me respondió obviamente que sí. Tuve mucha suerte, porque resultó ser amigo de mi pareja en ese momento, y me prestaba su saxofón para que me lo llevara a casa y practicara. Gesto por el cual voy a estar agradecida siempre.

UN SAXO EN CASA

Emilia cuenta que cuando se recibió se volvió a La Pampa y su papá le regaló el primer saxo, ahí empezó a estudiar con un profe por un tiempo y lo demás lo fue sacando de autodidacta.

Cuando empezó a tocar el saxo y a tener conocimiento sobre el instrumento, empezó a sumarse a los ensayos de Viento y Tierra.

“Mientras trabajaba en Santa Rosa, empecé a estudiar en el Centro Municipal Cultural la Tecnicatura en arreglo y composición musical, y tuve el honor de tomar clases con profes muy buenos, entre ellos, mi profesor de saxo Sergio Bongiovanni, a quien admiro muchísimo. Esta carrera me abrió las puertas para tocar en muchos espacios, conocer músicos, músicas y a su vez armar otras bandas”.

EL REAGGE LOCAL

Con Viento y Tierra tengo un amor incondicional, éramos una banda de amigos y de hermanos. Siempre nos apoyamos, nos dimos contención, y nos cuidábamos, ante todo

La banda la marcó para siempre. Emilia es la única mujer y tocando encontró un lugar donde compartían las aventuras de una banda que recién empezaba.

Emilia, junto a la banda victoriquense Viento y Tierra

“Fue mi primer recital en vivo cómo saxofonista. Tuvimos la oportunidad de tocar en otros lugares, de viajar, de participar en concursos y poder grabar dos discos. Le pusimos el pecho a las balas, hicimos todo a pulmón, tocábamos por monedas, pasamos frio, pero como dice Pablo Silva (vocalista de VyT) ‘Siempre al frente’, porque a pesar de todo, logramos muchas cosas como banda”, cuenta la saxofonista victoriquense.

OTROS PROYECTOS

Emilia fue parte de otros proyectos, desde una banda de cumbia colombiana hasta otra de folclore latinoamericano. Siempre disfrutando mucho de todo lo que hace, ya que comparte el gusto por el aprendizaje en la diversidad de géneros musicales.

“Estuve tocando y dedicándome a la música hasta el 2019 aproximadamente, que me fui a vivir a Capital Federal y por distintas razones no he retomado la música aún. Pero siempre tengo la ilusión de volver. Desde hace un año volví a Victorica, donde estoy trabajando en Salud”, expresó.

Como mujer, Emilia cuenta que encuentra en otras mujeres a referentes que le dan poder. “Mi máxima referente actual es Marilina Bertoldi, ícono del rock alternativo, transgresora y referente del colectivo LGBT. Escucharla me da poder”, sostiene.

“Quiero nombrar también- continúa- a mujeres que se cruzaron en mi camino y me ayudaron a crecer profesionalmente: Micaela Juan Baraybar, Verónica Baraybar, Romero Bárbara, Angelina Uribe, Gisela López, Lis Urdániz, Mariana Mascelli y Victoria Fernández”.

Por último, confiesa su deseo en el pueblo donde nació, donde grababa en casete los temas que pasaban en la radio y donde aprendió a tocar el órgano: “Me gustaría también volver a tener seguridad con el instrumento y poder sumarme a algún proyecto o dar clases a niños y niñas de mi pueblo”, finalizó.

