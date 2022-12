Alexis Mac Allister la sigue rompiendo: “hablar poco y correr mucho”, le dice el Colo

Terminó el partido de Argentina y la salida del estadio Ahmed Bin Ali es una fiesta. Miles de camisetas albicelestes se revolean por la clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Entre la muchedumbre, un diminuto encapuchado es felicitado por varias personas. Lo reconocen, le piden una selfie y le agradecen por el presente de su hijo. Carlos Javier Mac Allister, que intenta pasar desapercibido antes de marcharse a su hospedaje en Doha, presta unos minutos a Infobae para dialogar sobre el presente de Alexis, que volvió a dar la talla en otro encuentro trascendental.

“Si no disfrutamos ahora que vamos pasando las fases, que tenemos más situaciones que el rival y que los pibes están bien, ¿cuándo vamos a disfrutar? Siempre le encontramos el pelo al huevo y es momento de entender que el equipo no será perfecto, pero mejora partido a partido. Si miramos para atrás, vemos cómo arrancamos y dónde estamos ahora...”. Sin perder el foco, el Colo da rienda suelta a su emoción. Con la sobriedad que lo caracteriza, pero las dulces sensaciones de victoria a flor de piel, se pone a analizar el trabajo de su hijo Alexis, clave nuevamente en la Selección.

Ante la baja de Giovani Lo Celso, el entrenador halló un buen sustituto para ser partenaire de Lionel Messi en la gestión ofensiva con Alexis: “Es un chico que no le tiene miedo a la pelota y no hay muchos así. Lo mismo pasa con Enzo (Fernández). Es un aspecto importante para decir que un jugador es ‘bueno’. Es agresivo en el uno contra uno y tiene mucha personalidad”. Pero más allá del ojo crítico y subjetivo del Colo, sobre la mesa aporta una estadística que llama la atención: “Alexis es el segundo mejor recuperador de la Premier League. Es un caso muy raro porque pasó de jugar de 10 a jugar de 5 y es uno de los más destacados en ese aspecto en la mejor liga del mundo”.

El contingente argentino cuenta que ciertas facilidades para reunirse con los familiares que acompañan en Doha, por eso cada vez que existe un hueco, los Mac Allister se unen en el corazón de la capital qatarí. El mensaje no se modifica y es de antaño. Desde los inicios de Alexis en Argentinos Juniors, tras su salto a Boca y el cruce del Atlántico para vestir la camiseta del Brighton en la Premier League. “El mensaje que recibirá siempre de su familia es ‘che, los pies sobre la tierra, a seguir entrenando, hablar poco y correr mucho, animarse siempre, resolver y jugar al fútbol’. De todos, no solamente mío”, confiesa el ex lateral izquierdo que estuvo muy cerca de disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994.

De vasta experiencia en el rubro, el mayor de la dinastía Mac Allister (por Doha también estuvieron los hermanos de Alexis, Francis y Kevin) reflexiona: “Los jugadores a veces aparecen y se quedan en el camino porque se piensan que son más importantes que el equipo y la pelota. Acá lo más importante es el equipo, jugar al servicio de él y no agrandarse. No cometer errores tontos en la vida. Él no los va a cometer porque detrás tiene una familia que siempre le va a decir la verdad”.

En cuanto al 2-1 a favor ante los oceánicos, el ex defensor de la Albiceleste remarcó el buen juego de Argentina, la cantidad de situaciones con las que contó y que mereció liquidarlo antes: “Cambió el sistema y los que entran están a la altura, tienen un grupo más competitivo”. Sobre el armado de la línea de 5 con la inclusión de Lisandro Martínez, admitió: “Me sorprendió, pero el equipo jugó tan bien como con 4. El gol de Australia fue de culo, fue mala suerte”.

Así y todo, no dejó uña sin comer en el epílogo: “¿Si sufrí en la última que atajó Dibu Martínez? Qué te parece... Cuando errás los goles, terminás padeciendo. Así fueron los últimos diez minutos. Pero creo que los argentinos tenemos que estar felices hoy. Si no, uno vive para sufrir y no debe ser así”.

ALEXIS HABLÓ EN ZONA MIXTA

· “Fue un partido muy difícil, ellos presionaban muy bien y cerraron los espacios. El primer tiempo nos costó, pero lo sacamos adelante y ganamos, que es lo importante. Tenemos una ilusión muy grande”

· “A Dibu lo felicitamos, sabemos que es un gran arquero y que está ahí cuando lo necesitamos”

· “Desde que estuve afuera siempre intenté trabajar para estar acá. Soy muy agradecido con Lionel (Scaloni) que me dio la posibilidad de jugar en esta Copa del Mundo y trato de ayudar de la mejor manera. Me vengo sintiendo muy bien y ojalá pueda seguir así”

· “En el futuro voy a caer un poco más sobre lo que estoy viviendo, es difícil con tanta vorágine y lo que se juega”

· “Los días de descanso son muy importantes porque jugamos contra Australia con muy pocos días de descanso, un poco cansados. Estos 4 ó 5 días nos ayudarán a recuperarnos y enfocarnos para el próximo. Países Bajos es una gran selección, tienen muy claro lo que hacen. Los analizaremos bien para jugarles de la mejor manera”

· “Lo que transmite la gente es hermoso, disfrutamos muchísimo que nos alienten como lo hacen. Nosotros desde adentro tratamos de transmitir lo que ellos hacen desde afuera”.

