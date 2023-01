“Mi nombre artístico es Bauho y más o menos empecé a crear música a los 14 o 15 años con mi grupo de amigos, pero desde chico me interesó lo que es la música en general. Toco la guitarra y en cuarentena empecé a producir mis propios temas, también junto con mis amigos”, cuenta a InfoHuella.

(...) toco la guitarra y en cuarentena empecé a producir mis propios temas

Durante el 2022, cursó primer año de la Licenciatura en comunicación social, pero se dio cuenta que la música era lo que más lo atrapaba. Ahora, en 2023, cursará el Profesorado en música.

En sus comienzos, Bauho cuenta que “empecé más del lado de improvisar o hacer freestyle, más en la cultura de lo que sería el hip hop o género urbano en general. Por ahora no estoy encasillado a un solo género, me gusta la música en su máxima expresión y me abro a componer cualquier tipo de género, pero siempre tratando de seguir con las raíces de por dónde empecé”.