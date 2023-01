El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta desembarcó en la provincia para acompañar la precandidatura a la Gobernación de Martín Maquieyra, aunque en la conferencia de prensa pronunció un discurso contra el interés provincial, al respaldar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que privilegia la situación de la Ciudad de Buenos Aires. "Le significa cero pesos a La Pampa", dijo Rodríguez Larreta sobre esa decisión judicial, no solo oponiéndose a la postura del gobierno pampeano sino a la del otro precandidato de Juntos por el Cambio, Martín Berhongaray.

El postulante radical dijo en las últimas horas que "no me gusta ningún fallo que le quite recursos a La Pampa. En esto quiero ser terminante. Sacarle recursos a La Pampa implica contar con menos fondos para obras, escuelas, hospitales y para mejorar las rutas, sobre todo las nacionales que están bastante destruidas".

En una conferencia con caras serias y en la que a Larreta le tocó abordar algunos tópicos no del todo cómodos, el precandidato presidencial fustigó especialmente al gobernador Sergio Ziliotto, al que describió como "totalmente kirchnerista".

La versión de Larreta sobre la puja por la coparticipación es que “en 2020 el gobierno nacional, en el peor momento que vivía la Argentina, nos sacó los fondos. A La Pampa le dieron cero pesos en ese momento. Por eso ahora la restitución de los fondos, a La Pampa le significan cero pesos".

Según su teoría, esa situación es simplemente "una discusión entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires, y que la Corte Suprema falló dándole la razón a la Ciudad”. El dirigente hasta dijo que se trata de “un fallo que favorece el federalismo porque garantiza que a ninguna provincia le van a tocar un peso nunca más”.

En la conferencia estuvo acompañado por Maquieyra, por la precandidata a vicegobernadora Josefina Díaz y por el precandidato a intendente de Santa Rosa, Martín Ardohain.

Ziliotto, que el día anterior le refregó en Radio Kermés a Rodríguez Larreta que hace campaña porque "le sobre tiempo y dinero", respondió ahora que “es inentendible cómo acompaña al gobierno nacional en no cumplir con un fallo de la Corte y después en hacerle un juicio político a los miembros por el contenido del fallo. Es un gobierno provincial totalmente kirchnerista, sino no se entiende”.

Hizo además un intento más de defensa de su ministro de Justicia y Seguridad Marcelo D´Alessandro, envuelto en un escándalo: “los chats son ilegales, surgen de espionaje ilegal. Es una barbaridad darle legitimidad a eso. Es legitimar que a partir de ahora cualquier puede espiar a cualquiera”, respondió.

Fuente y foto: Radio Kermés.