En camino nada fácil, con altibajos, pero que terminó con una actuación más que solvente de los hombres de Lionel Scaloni. Un grupo que ya está dando que hablar y que ya encadena tres títulos de forma consecutiva.

Más allá de los nombres que vienen sobresaliendo en el combinado nacional desde hace tiempo, como Leo Messi o Ángel Di María, cabe destacar un grupo de chicos que en el Mundial de 2018 eran totalmente desconocidos y que en esta edición de la copa intercontinental no solo se han hecho con las posiciones de titular, sino que se han erigido como los mejores en sus puestos. A continuación, repasamos algunos de ellos y qué rol juegan en sus actuales clubes.

Brillando en la Premier League

En la Premier League, considerada como una de las competiciones más valoradas del mundo y uno de los torneos deportivos que más apuestas de fútbol en directo registran por parte de los usuarios que hacen pronósticos en vivo, quien tiene muchas opciones de hacerse con la corona es Julián Álvarez. El delantero argentino, que ha conseguido hacer sentar a todo un Lautaro Martínez en el banco, forma parte desde el pasado mes de julio del plantel del Manchester City, el gran favorito para la liga inglesa y para la Champions League. Aunque la Araña es en el Etihad Stadium el recambio habitual a Erling Haaland, en la selección ha sabido demostrar su valía cuando se le da confianza en forma de minutos.

Quien tiene un rol crucial en su club y en la mejor liga del mundo es Alexis Mac Allister. A sus 23 años es una de las referencias en la medular del Brighton inglés, donde aterrizó en 2020. Es uno de los jugadores destacados de este equipo revelación y destaca, como ya lo ha hecho en la Copa del Mundo, por su llegada desde segunda línea.

También referencia con los suyos, el Tottenham Hotspur, es Cristian Romero. El Cuti llegó a Londres en la última ventana del mercado de fichajes por un precio importante, 50 millones de euros, pero su rendimiento en la Premier League no está siendo el mismo que con Argentina. Todavía no se ha adaptado a las demandas del fútbol inglés, aunque todo apunta que encaja a la perfección, y no se lo ha visto brillar como sí que lo ha hecho junto a Nicolás Otamendi en Qatar para salir campeones del mundo.

Fuera de territorio inglés

Cómo no, en este repaso a la Copa del Mundo no podía faltar el nombrado mejor jugador joven de la competición: Enzo Fernández. Empezó el torneo con un rol de suplente y ha terminado siendo una pieza fundamental en los esquemas de Scaloni. A sus 21 años, ya maravilló a los aficionados de River Plate y, desde hace seis meses, hace lo propio con el Benfica portugués, donde ha caído de pie. Es de las figuras que más sobresalen de la liga portuguesa y de la Champions League, y no sería nada sorprendente ver cómo da el salto a un club de mayor entidad.

Y terminamos este repaso en la banda derecha de la defensa de la Albiceleste, donde el puesto ha sido al final para Nahuel Molina. El jugador de 24 años llegaba a la cita con ciertas dudas por su rendimiento con el Atlético de Madrid, pero ha ido de menos a más durante el trascurso de la competición con la selección, llegando incluso a ver portería en momentos decisivos. Lleva desde 2020 en Europa y parece ser que ahora está viviendo los momentos más dulces de su carrera deportiva.