En toda empresa o negocio puede ocurrir en algún momento no precisado una contingencia que cause daños personales o materiales, sea a la compañía o a terceros. Es este escenario el que plantea el riesgo y puede llegar a complicar la vida de esta. Aun cuando no es factible impedirlo totalmente, sí hay herramientas que lo gestionan, alcanzando una marca menor y variable. Una de las más recomendadas para disminuir que el daño o siniestro altere la previsibilidad laboral es la contratación de seguros. Ahora bien, es importante que puedan brindar cobertura suficiente.

Una faceta importantísima de la responsabilidad empresarial es hacer caso a las dificultades posibles del sector, como la pérdida de bienes, los daños a la infraestructura, los problemas financieros, hay que buscar atenuarlos protegiendo el negocio con el tipo de seguro más conveniente. Los instrumentos de las aseguradoras para resguardar los activos, a los trabajadores y al negocio en sus operaciones habituales.

Quienes recién lanzan una empresa o ya tienen años en la escena, saben de la importancia de conocer y adquirir seguros. Este documento le facilita a los negocios dar sus servicios de forma segura, transparente y confiable.

De acuerdo a la actividad que realiza la empresa, el número de trabajadores, de equipos, entre otras características que atañen a su funcionamiento, se fijará cuál es el tipo de seguro empresarial que más se adecua a las demandas y la ley podrá exigirle algunos. En Answer Seguros trabajan ayudando a que los proyectos avancen sin frenos. Desde su web, en minutos y en pocos pasos, podrás cotizar el seguro comercial que se adecue al presupuesto asegurando el respaldo.

En lo que sigue, mencionamos algunos de los principales tipos dentro de la variedad de opciones del mercado. Habitualmente pueden personalizarse, según la aseguradora, para conseguir coberturas de seguros comerciales flexibles y con más protección.

Seguro básico integral de comercio: está formado por las coberturas obligatorias de incendio de edificio, contenido por accidente, cristalería ante accidente o robo y Responsabilidad Civil ante reclamos de terceros.

De accidentes personales: resguarda al personal frente a fallecimiento o discapacidad por accidente y cobertura por internación y/o farmacia.

Contra robo: protege la mercancía, el contenido del negocio y el dinero de todo suceso vandálico.

Seguro técnico: cuida los equipos electrónicos frente a hechos de robo, daño o incendio accidental.

Líneas financieras: es el respaldo ante reclamos de otros por errores u omisiones en el ejercicio de la actividad del negocio

Transporte mercaderías: resguarda las entregas, sea en rodados propios, flota o de terceros, ante robo y/o daños.

Seguro cyber: compensa frente a casos de ataques de hackers, protegiendo los datos internos y su acceso.

Hemos descubierto algunos de los seguros comerciales más importantes para proteger los activos, a los empleados y al negocio. Ahora podrás evaluar, elegir y sumar los que más beneficios otorguen a tu sector.