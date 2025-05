¿Conviene asegurar electrodomésticos por separado o dentro del seguro del hogar?

Un electrodoméstico no es solo un objeto. Es parte de la rutina, una herramienta que organiza el día a día y que, cuando falla, se nota de inmediato. Basta que se rompa la heladera, el microondas, el lavarropas o incluso un equipo de aire acondicionado en pleno verano para que la casa entre en caos. Por eso, no sorprende que cada vez más personas busquen formas de proteger esos bienes sin tener que afrontar de golpe el costo de una reparación o reemplazo.

Pero a la hora de elegir cómo asegurarlos, surge la duda: ¿conviene contratar garantías extendidas por separado o incluir todo dentro de una cobertura integral de hogar? La respuesta no es única y depende de varios factores. Lo importante es entender bien qué cubre cada opción, cómo funcionan y en qué casos vale más una que la otra.

La garantía extendida: ventajas y limitaciones

Cuando se compra un electrodoméstico nuevo, muchos comercios ofrecen la posibilidad de sumar una garantía extendida. Esta cobertura funciona como un seguro individual para ese producto específico y, en general, cubre fallas técnicas o de funcionamiento que ocurran luego de que vence la garantía del fabricante.

La principal ventaja es la inmediatez: se contrata en el momento de la compra, muchas veces con solo unos clics. También suele incluir reparación a domicilio o cambio del producto si no tiene arreglo. Pero tiene límites. Por lo general, no cubre daños por accidentes, sobrecargas eléctricas, humedad o mal uso. Y solo protege ese electrodoméstico, no otros.

Además, si se acumulan varias garantías individuales, el costo total puede volverse poco conveniente frente a una cobertura más amplia que centralice todos los riesgos en una sola póliza.

El seguro del hogar y sus coberturas ampliadas

Por otro lado, el seguro de hogar tradicional ofrece una cobertura más integral. En su versión básica, suele proteger ante incendios, robos o daños por agua. Pero muchas compañías permiten sumar módulos adicionales que incluyen la protección de electrodomésticos ante eventos como subas de tensión, cortocircuitos, accidentes domésticos o incluso fallas internas.

Esto no solo cubre un solo aparato, sino a todos los electrodomésticos del hogar, siempre que estén declarados o dentro de los límites establecidos por la póliza. Además, algunas aseguradoras ofrecen reparación o reemplazo, y asistencia técnica dentro de las 24 horas.

Una de las preguntas más frecuentes es qué cubre el seguro de hogar en relación con los electrodomésticos. La respuesta varía según la compañía y el plan contratado, pero muchas veces incluye más de lo que se cree. Por eso, conviene leer con atención las condiciones, preguntar por exclusiones y tener claridad sobre los montos máximos de indemnización.

¿Qué pasa con los equipos portátiles?

Hay un punto en el que las garantías individuales suelen tener ventaja: los equipos que se usan fuera del hogar. Celulares, notebooks, tablets o cámaras, por ejemplo, pueden tener cobertura contra robo o daños incluso estando en la calle, en el transporte o durante un viaje, siempre y cuando se haya contratado un seguro específico para ese producto.

En cambio, los seguros de hogar, salvo excepciones muy puntuales, cubren únicamente lo que está dentro del domicilio declarado. Algunas pólizas permiten incluir dispositivos portátiles, pero como una extensión aparte, no como parte del paquete básico.

Por eso, si se busca proteger objetos de uso diario fuera del hogar, puede ser conveniente combinar ambas estrategias: cobertura integral para el hogar y seguros individuales para equipos que salen con frecuencia.

¿Y si los aparatos ya no son nuevos?

Otro punto a considerar es la antigüedad de los electrodomésticos. Las garantías extendidas solo pueden contratarse al momento de la compra o dentro de un plazo breve. En cambio, los seguros de hogar no discriminan por antigüedad, aunque sí pueden establecer límites de indemnización según el valor de reposición o depreciación por uso.

En la práctica, esto significa que un lavarropas de cinco años puede estar cubierto por el seguro de hogar ante un cortocircuito, aunque ya no sea nuevo. La clave está en declarar correctamente los bienes y conocer los términos de la cobertura.

Costos, trámites y tiempos de respuesta

Las garantías individuales suelen tener atención directa con el fabricante o un proveedor tercerizado. Esto puede traducirse en soluciones rápidas, pero también en limitaciones si el producto ya no se fabrica o no hay repuestos.

Los seguros de hogar, en cambio, centralizan todo en una sola póliza, lo que facilita la gestión de reclamos y permite unificar criterios. Si ocurre un siniestro que afecta varios electrodomésticos al mismo tiempo—por ejemplo, una subida de tensión o una inundación—es mucho más eficiente gestionarlo con una cobertura integral.

En cuanto a costos, las garantías pueden parecer más económicas en el corto plazo, pero si se contratan muchas, el gasto acumulado puede superar el de una póliza completa.

Un enfoque que combine protección y practicidad

Asegurar los electrodomésticos no debería ser una decisión impulsiva ni basada solo en el miedo a una falla. Tampoco tiene sentido pagar de más por coberturas que se superponen o que no responden cuando hace falta. Lo ideal es pensar en el uso real que se les da, en su valor de reposición y en qué nivel de protección se espera.

Para muchos hogares, una póliza de seguro que contemple todos los electrodomésticos, con opción de asistencia técnica y reparación, ofrece un balance ideal entre precio, cobertura y practicidad. Para quienes usan equipos de alto valor fuera del hogar, puede tener sentido sumar seguros individuales.

Al final, lo importante es no esperar a que algo se queme, se rompa o deje de funcionar para preguntarse si estaba cubierto. Elegir bien desde el principio no solo ahorra dinero, sino también tiempo, frustraciones y decisiones apuradas cuando ya es tarde.