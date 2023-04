Desde el escenario, el artista folclórico tomó el micrófono y dio riendas sueltas para contar desde su historia familiar la defensa del río. “…la prosperidad, la ilusión, el sueño. Las ganas de no irse nunca del lado del río. A mi Tata el río le ha llevado la casa tres veces. Y se corre ahí cerquita, nomás”, contó.

“Le digo: ‘Papá hagamos más lejos la casa’. Me dice: ‘No mijo, yo me he criao escuchándolo al río, me voy a dormir escuchándolo y me levanto escuchándolo al río’”.

El público escuchaba detenidamente cada una de sus palabras de un artista del norte argentino que estaba empatizando con una problemática oesteña y pampeana:

Pero me ha dado bronca cuando he visto el tremendo cauce de este hermoso río Atuel… y que no tenga agua

EL RÍO ES LIBRE

Sin nombrar a Mendoza, se refirió a la vecina provincia señalando con el dedo hacia la vecina provincia: “Espero que los responsables de allá, de más arriba, dejen que el agua corra… porque el río es libre”.

“Yo que vengo de la orilla del río – agregó- y les puedo decir que es así. A nosotros nos da la vida, nos da la identidad, nosotros le cantamos al río, al algarrobo, porque es el lugar de donde venimos. El patio de la casa de mi tata está lleno de algarrobos, a la orilla del río Pilcomayo”.

Por último, se esperanzó con un deseo en voz alta: “Espero que, en algún tiempo que no sea lejano, podamos ver correr las aguas del río Atuel”.

