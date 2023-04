Esta inversión busca reforzar la Red Federal de Bioimágenes, mejorando la capacidad diagnóstica de los establecimientos de salud pública, incorporando equipamiento de calidad, junto con sistemas de digitalización que permitan compartir estas imágenes con profesionales y/o especialistas que no se encuentran en el mismo establecimiento que el paciente, optimizando así tiempos, los costos y la calidad de atención, sostiene el informe al que accedió InfoHuella.

HOSPITAL SANTA ROSA

De esta manera, el Hospital de Complejidad Creciente de Santa Rosa recibió un resonador ($229,8 millones), con el que se pueden realizar estudios de alta complejidad, permitiendo la valoración de diferentes órganos o estructuras utilizando magnetismo y pulsos de radiofrecuencia. Este mismo hospital también incorporó un angiógrafo ($196,9 millones), el cual sirve para medir el flujo y la presión sanguínea de cavidades cardíacas, así como determinar si las arterias coronarias están obstruidas.

TOMÓGRAFO DEL HOSPITAL LUISA PEDEMONTE DE PISTARINI

En tanto, al establecimiento asistencial Luisa Pedemonte de Pistarini, en la localidad de Victorica, arribó un tomógrafo ($68,2 millones), que permite la realización de estudios de manera rápida y eficaz de las diferentes regiones corporales (órganos, sistemas vasculares, etc.) siendo determinante ante una emergencia/urgencia (ej.: acv hemorrágico). El tomógrafo, además, es de gran utilidad en el caso de politraumatismos, ya que brinda la posibilidad de realizar un barrido anatómico completo en busca de lesiones en cuestión de minutos.

A este equipamiento se suman las 45 computadoras all in one entregadas durante el 2022, y otras 45 que llegarán durante el 2023, gracias a una inversión de $18 millones. Por su parte, se encuentran en proceso de evaluación y adjudicación una serie de equipamiento de digitalización de imágenes por $545,5 millones para los hospitales Padre Buodo (Gral. Acha), Amada Gatica (Catriló), Don Jorge Ahuad (Colonia 25 de mayo) y el Hospital de Creciente Complejidad (Santa Rosa).

VICTORICA A LA RED FEDERAL DE BIOIMÁGNES

La Red Federal de Bioimágenes se puso en marcha junto con la renovación de los vehículos de traslado (ambulancias) en todo el territorio nacional, la generación de los Depósitos Provinciales de Vacunas en cada una de las provincias, y los Nodos de Cuidado en Red, con una inversión que supera los USD 525 millones.

Esta red permite que, por ejemplo, las imágenes proporcionadas por una tomografía que se realice una persona en el Hospital de Victorica de la provincia de La Pampa, puedan ser observadas por un especialista que se encuentre en Santa Rosa, en Rosario o Buenos Aires. De este modo, el paciente no deberá trasladarse con el resultado del estudio, sino que serán las imágenes las que se trasladen de manera digital. Por otra parte, estos sistemas dejarán de imprimir las imágenes, por ende, esta estrategia sanitaria también contempla un gran beneficio para el medio ambiente.

¿Cuáles son los equipos que están llegando a las provincias?

En total, el Ministerio de Salud de la Nación adquirió 70 equipos de Diagnóstico y Tratamiento para las 24 jurisdicciones: 29 tomógrafos, 21 resonadores y 20 angiógrafos. Esta inversión alcanza los $11.068 millones de pesos, y llegará a todas las provincias del país.

En este marco, el proyecto también contempla la provisión de equipamiento y sistemas para la Digitalización de 122 Servicios de Diagnóstico por imágenes, lo que equivale a una inversión de $16.872 millones de pesos. Junto a esto, llegarán 103 ecógrafos Doppler Color institucional para exámenes cardiovasculares, y 10.000 computadoras PC “All in one” (de las cuales más de 5 mil ya han sido entregadas).