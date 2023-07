El viernes pasado el gobernador de la Provincia, Sergio Ziliotto, recibió de manos del ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis, el convenio correspondiente, con una inversión que ronda los 35 mil millones de pesos, brindando una solución a la provisión de agua potable de calidad.

General Pico

Fernanda Alonso, intendenta de General Pico, consideró ante la Agencia Provincial de Noticias que esta firma “representa un paso más de algo que tanto soñamos, esperamos y tantas veces anunciamos, hoy es un hecho concreto, pronto veremos un obrador y el inicio de obra por parte de esta empresa que asume la responsabilidad de llevarlo a cabo.”.

“Contentos de cada noticia que fuimos recibiendo, de cada paso que se fue dando, donde el Gobierno nacional y el Gobierno provincial hicieron lo propio para llegar a esta instancia. General Pico es una ciudad que no para, que demanda, y que en buena hora nos obliga a pensar en un futuro donde tengamos la posibilidad de contar con cada uno de los servicios, garantizar que Pico siga siendo ese lugar que mucha gente elige para invertir, para vivir, seguir desarrollándose en su negocio, en su familia y los servicios tengan que estar a la altura de las circunstancias, la problemática del agua es una situación que La Pampa vive, ayer se cumplieron tres años del fallo de la Corte por la falta permanente de agua, así que no es menor para proyectar y pensar el futuro, y eso es lo que ocurre con la llegada de este Acueducto”, concluyó.

Eduardo Castex

La jefa comunal de Eduardo Castex, Mónica Curuchet, “al ver la noticia de que se había firmado el contrato fue una alegría, habían pasado los técnicos por la localidad para visualizar el trazado dentro del pueblo y que ayer se firme es el indicio que se va a empezar a concretar. Habíamos planteado la necesidad de que esta obra pase por una cuestión de cantidad y calidad de agua”.

Hoy Eduardo Castex se maneja con una planta de agua, con proyecto de ampliación en conjunto con la Administración Provincial del Agua, “pero esto daría la respuesta final a una problemática de la localidad de muchísimos años”.

Curuchet destacó la decisión política y que luego de los anuncios se concrete la obra, “para Castex va a significar un cambio en la calidad de vida de la gente así que estamos contentos, expectantes de la obra y que llegue lo más pronto posible. Estaremos acompañando todo el proceso para que la gente de la localidad pueda disfrutar de otra calidad de agua”.

Metileo

En tanto, el intendente de Metileo hizo particular hincapié en un trabajo conjunto entre municipios, Provincia y Nación, “pensando de forma federal, con una inversión por demás de importante que no solo llega para brindar un servicio sino que, fundamentalmente, mejorará la calidad de vida de miles de vecinos y vecinas”.

“Sin dudas nuestras localidades esperaron mucho por esta obra, que hoy llega de la mano de un Gobierno que piensa en el conjunto de la sociedad, que no mira el signo político sino que prioriza el bienestar general”, agregó Pavoni.

Winifreda

Adriana García calificó la obra como “de una importancia fundamental para Winifreda”, ya que a partir de la misma contará con agua de calidad y en cantidad, “nuestra zona no tiene la mejor calidad de agua así que esto nos va a mejorar muchísimo la calidad de vida, bienvenida sea esta obra para Winifreda y toda la provincia de La Pampa”.

