El voto a Milei en Victorica: “Pensábamos que nos robaban las boletas y estaban en las urnas”

Gonzalo Quintana es docente de la Escuela Agrotécnica de Victorica, donde años atrás fue director. Es de Villegas, provincia de Buenos Aires, y llegó a la localidad trabajando en el INTA, pero luego empezó a dar clases en la Agrotécnica y decidió quedarse. En la actualidad, además de la docencia, incursiona en lecturas de economía de mercado y hasta se animó a invertir en Bolsa.

Sus primeros acercamientos a la política los hizo en el Socialismo y, hasta recuerda que sus acalorados debates con su abuelo fueron por el Che Guevara y por su defensa de la Revolución Cubana. Hoy, alejado de Karl Marx, sostiene que está más cerca de la biblioteca que recomienda Milei: Adam Smith y Milton Friedman, entre otros.

Me afilié hace unos años porque encontré en Milei sus formas a la hora de explicar: esto de que se enloquece y a la vez te transmite. Yo del Socialismo tenía la idea de que el mercado o el liberalismo eran malos y en Milei encontraba una explicación para cada uno de esos términos. Además, te tira autores.

Me afilié para lograr que se constituyera Libertad Avanza como partido político en La Pampa. Es más, ahora tengo la libertad de desafiliarme y, en caso de ser necesario, colaborar al espacio como independiente.

-¿Qué encontrás en sus ideas que te motiva a seguirlo?, consultó InfoHuella.

-Esto de hacer más efectivo el Estado. Yo entiendo que no va a privatizar la Educación. Si no que desde el Estado le va a facilitar al estudiante un boucher para que pueda elegir estudiar en una institución privada o estatal y con una orientación específica. Y yo que soy docente sé que si yo mañana fundo una escuela privada el alumno va a tener garantizada su cursada con menos ausentismo docente. Ojo, no todo lo del Estado está mal o, no todo estatal falta a su lugar de trabajo. Conozco gente muy capaz y de buenas intenciones que hace cosas muy efectivas. Por ejemplo, quizá hubo buena predisposición de plantar viñedos en Telén… pero un privado antes de invertir esa suma de dinero tiene en cuenta un estudio de mercado, un estudio climático. Lo mismo en Victorica cuando se hizo la inversión para la cría de conejos… si acá nadie come conejos. Tiene más lógica producir algo que ya consume la gente o aprovechar recursos locales como el caldén. Pero como es el Estado el que invierte, lo hacemos y no importa si genera o no riqueza genuina. Y en Telén tenés los viñedos helados y acá las jaulas de conejos vacías. El Estado tiene que estar, pero poniendo énfasis en el privado. Acá, en el Departamento Loventué, antes de tirarse con chicanas los intendentes, deberían hacer un proyecto mancomunado para el tratamiento de la basura con Telén, Victorica, Carro Quemado, Luan Toro y Loventuel. Y que la planta sea privada. Que genere mano de obra y, si hay un empleado que no va a trabajar o no produce, sea reemplazado. La materia prima está y es lo que generamos diariamente. Si seguimos así, dañamos el medio ambiente. Ahora, si trabajás su tratamiento, generás fuentes de trabajo y riqueza genuina.

-¿Qué te hace ruido o en qué no coincidís?

-No sé si me hace ruido, pero si bien entiendo que hay formas de comunicar que se pueden asociar más a una actuación para llamar la atención, hay expresiones que sé que si las dice de otra manera pueden caer mucho mejor. Yo entiendo cuando dice que va a dinamitar el Banco Central. Es más, me lo imagino un lindo edificio. Pero no está diciendo que le va a poner una bomba, lo que está diciendo es que no va a emitir billetes. En todo caso, tendría que decir que va a explotar las impresoras. Después hay temas como el aborto o la donación de órganos que deberían ser explicados de otra manera y con más tiempo y no tomarlo de un recorte de 30 segundos.

-¿Creés que la casta lo dice en referencia a un partido en particular o, en todo caso, es una generalización que no discrimina si es de La Cámpora kirchnerista o del Pro o Cambiemos?

-Tampoco tengo claro qué es casta: si es un funcionario del Estado o, en todo caso, alguien que cobra del Estado y no funciona. Hay términos que se fueron asociando a sus ideas, pero el Milei al que voté va más allá de eso. No es que va borrar los planes sociales o derechos adquiridos, sino que hay cuestiones que se pueden mejorar y eso va a implicar mejor manejo de la recaudación por parte del Estado. Hoy las Universidades públicas del país se financian con el impuesto de los ciudadanos. A la Universidad acceden mayoritariamente clase media y clase media alta. Pero resulta que quienes pagan más impuestos son las clases medias bajas, cuando compran la yerba o un paquete de fideos. O sea, los que menos tienen bancan la universidad a la que acceden los que más tienen. Yo las arancelaría y le daría un boucher al que no puede pagar y al disminuir el gasto eliminaría el IVA en los alimentos para que cuando compre yerba o arroz tenga un costo menor.

-¿Cómo viviste la elección y cómo te preparás para octubre?

-El domingo me propuse disfrutar ser fiscal y creo que lo logré. No sólo por el resultado, sino porque – quizá tuvo que ver mucho esto de que era una instancia de PASO- había un diálogo entre fiscales donde nos cuidábamos entre ambos partidos esto de que no faltaran votos.

Nos pasaba esto de que faltaban votos de Milei en el cuarto oscuro y hasta sospechábamos que alguien se los llevaba… que nos estaban robando los votos. Yo esperaba 100 votos en todo Victorica. Pero el otro fiscal general me decía que no los estaban robando, sino que los votos que faltaban estaban en las urnas. Cuando abrimos las urnas nos dimos cuenta que era así. En Victorica Milei obtuvo 1135 votos, por encima de Massa y de Bullrich.

Espero que en octubre a Milei lo acompañen los que lo votaron este domingo y quiénes están interesados ahora en conocer su propuesta. Creo que dentro de cuatro años el espacio se puede afianzar en distintos pueblos y desde Libertad Avanza quién te dice que salga un candidato o candidata a intendente en Telén o en Victorica.

