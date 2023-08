En el marco del programa de Inversiones Casa de Piedra 2023-2028 se convocó a inversores a presentar proyectos, para evaluar su factibilidad y, una vez seleccionados, potenciar y agilizar el acceso de los mismos a las ventajas comparativas implementadas para el desarrollo de la zona.

Para seleccionar los proyectos se conformó una comisión evaluadora integrada por los ministerios de la Producción, de Hacienda y Finanzas, el Ente Provincial del Rio Colorado -EPRC-; la Universidad Nacional de La Pampa –UNLPam- y la agencia de Inversiones y Comercio Exterior -I-COMEX-.

Cuatro proyectos aprobados

De seis propuestas presentadas fueron aprobadas cuatro: la de Casa de Piedra S.A, la de la Caja Forense de La Pampa, la elaborada por Erick Sabaidini y la de NA Fiduciaria SRL. Entre estas firmas se distribuirán las 413 nuevas hectáreas bajo riego para poner en producción de vides y pistachos.

La inversión privada aproximada que harán las cuatro empresas es de U$S 7.863.024, estimándose una producción anual de 762.500 kg/año de pistachos y 75.000 litros/año de vino y la incorporación de un mínimo de 43 nuevos puestos de trabajo en la zona.

Casa de Piedra S.A.

La firma planea desarrollar un total de 157 hectáreas de las cuales 104 se destinarán a viñedos y 53 a pistachos. El proyecto prevé la producción de vinos a partir del quinto año y la venta de pistachos a partir del sexto año.

Estiman que la producción de vid logrará su estabilización a partir del octavo año, fecha en la que se estima una producción de 100 mil cajas de vino anuales. Respecto de los pistachos evalúan comenzar con las ventas al sexto año y, dos años después alcanzar la plenitud de la producción con un total de 132.000 kilos al año.

Prevén crear 25 puestos de trabajo entre las dos actividades.

Caja Forense de La Pampa

Tiene el objetivo de poner en producción 138 hectáreas destinadas en un 100 % a pistachos. La tecnología utilizada posibilitará la recolección mecánica de los frutos, estimando un rendimiento medio de 2.500 kilogramos por hectárea y con un nivel de producción que comienza en el sexto año a un 13 % de la capacidad, encontrando su régimen en el año 13, con una producción estimada de 345.000 kilogramos por años.

En relación a los puestos de trabajo que generarán planifican generar alrededor de 10, contando los temporales que se emplearán en época de cosecha.

Erick Sabaidini

Este empresario ya se encuentra abocado a la producción de pistachos en 16 hectáreas ubicadas en la zona bajo riego de Casa de Piedra

Bajo la marca “Pistachos Patagonia Pampeanos” pondrá en producción 51 hectáreas más, planeando comenzar con la comercialización en el sexto año y estabilizando la producción en el noveno año con un total de 125.500 kilogramos anuales.

En cuanto a los puestos de trabajo generados, Sabaidini plantea una incorporación inicial de dos trabajadores y, a partir del sexto año, comenzará a sumar personal temporal para la cosecha de los frutos.

NA Fiduciaria SRL

Proyecta desarrollar 67 hectáreas de plantación de pistachos, con un rendimiento medio en estado de régimen de 2.500 kilos por hectárea y un nivel de producción que comienza al sexto año a un 10 % de la capacidad, encontrando su estado de régimen en el octavo año con una producción estimada de 167.500 kilogramos de pistachos al año.

El proyecto de NA Fiduciaria contempla una etapa industrial, emplazada en Casa de Piedra, que consistirá en una planta de secado, fraccionamiento y agregado de valor en el lugar.

La firma proyecta la contratación de entre 3 y 4 trabajadores, a los que se sumarán, como en el resto de los casos empleos temporales en época de cosecha.

Se duplica la superficie en producción

Está probado que las condiciones climatológicas, con bajo riesgo de heladas tardías y tempranas; el suelo propicio y un régimen de vientos más que adecuado hacen de la región que conforma Casa de Piedra un lugar óptimo para la producción de vides de calidad, olivos y diversidad de frutos secos, como pistachos, almendros y nueces.

Hoy están en producción activa 470 hectáreas a las que se le sumarán las 413 asignadas a las cuatro empresas seleccionadas en esta instancia.

Si bien la zona de expansión futura total es de 9.400 hectáreas, esta primera convocatoria y selección de proyectos constituye el puntapié inicial para un plan de desarrollo de un primer lote de 1.500 hectáreas en el quinquenio 2023-2028.

El Estado invirtiendo en infraestructura

Existe la decisión política del gobernador Sergio Ziliotto de fomentar la sinergia público-privada para diversificar y potenciar la producción y, además, la convicción que debe ser el Estado el que asuma los riesgos que implica la etapa experimental de la producción.

En este sentido, la Chacra Experimental que el Ente Provincial del Rio Colorado desarrolló en Casa de Piedra despejó todas las dudas en cuanto a la viabilidad de producir vides y frutos secos en la zona. Con esa certeza, distintas empresas vitivinícolas, algunas de capitales pampeanos y otras no, comenzaron a implantar distintas cepas de vides que hoy producen uvas con la que se elaboran vinos de alta gama.

La demanda de tierras bajo riego crece y por eso el Gobierno de La Pampa invierte más de 1.700 millones de pesos en una nueva toma en agua en el cauce del rio Colorado y la construcción de dos estaciones de bombeo, una de las cuales se pondrá en funcionamiento en lo inmediato posibilitando sumar 500 hectáreas bajo riego, mientras que en el futuro su incorporará una segunda estación de bombeo que permitirá regar 500 hectáreas más.

Además, se encuentra en proceso de construcción la Bodega Boutique Casa de Piedra, un compromiso que el gobernador Ziliotto asumió ante los productores vitivinícolas de La Pampa. La bodega permitirá elaborar el vino en la provincia evitando traslados de la materia prima, generar trabajo directo e indirecto, consolidará la denominación de origen “vinos de la Patagonia” y será un elemento más para fomentar el turismo en la región.

A las inversiones en infraestructura antes mencionadas se deben sumar los casi $600 millones de pesos que el Gobierno Provincial destinará a la construcción de 16 viviendas que, si bien serán propiedad del Estado, su utilización estará vinculada a proyectos productivos

Estas viviendas son un requerimiento concreto de los inversores productivos, habida cuenta de la necesidad de incorporar mayor cantidad de trabajadoras y trabajadores que requerirán de un techo digno donde habitar.

Facilidades fiscales y financieras

En el marco de la complementación público-privada que promueve el mandatario pampeano para incentivar y diversificar el sistema productivo provincial, no solo se ejecuta más infraestructura en esta zona, sino que se instrumentó un paquete de medidas que prevé: facilidades para la compra de tierras con acceso al agua para riego; créditos para el desarrollo del área con fuerte subsidio de tasa; subsidios para la generación de empleo a través del Programa de Fortalecimiento del Trabajo Pampeano; incentivos fiscales; acceso a garantías y costo del agua bonificado por cinco años.

