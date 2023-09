Santa Rosa: exigen terminar con situaciones de precarización laboral en Radio Municipal

El Sindicato de Prensa (SiPren) denunció al municipio por precarización laboral y por el pago de salarios miserables a trabajadores y trabajadoras de Radio Municipal. En ese marco, el secretario general del SiPren, Milton Fernández, detalló las condiciones en las que cinco periodistas llevan adelante sus tareas, consignó Radio Kermés.

En reunión con los trabajadores y trabajadoras y ante la prensa, el secretario general del SiPren explicó la intervención del sindicato. "Venimos a denunciar precarización laboral hacía cinco trabajadores de prensa de Radio Municipal, hoy hemos hecho la denuncia en la Secretaría de Trabajo, declarando el estado de precarización de compañeros y compañeras, algunos con monotributo hace más de tres años. No solo no están en blanco, sino que no tienen ningún tipo de contrato", expresó.

Consultado sobre el diálogo con la municipalidad, Fernández contó: "con la municipalidad, nos reunimos con Carmina Besga, lo que le planteamos es un contrato a término, con posibilidad de ser recontratado, y con el sueldo de la Federación, que recordamos que es uno de los sueldos más bajos del país, llegaría los 70 mil pesos en algunos casos, y, sin embargo, ellos estaban percibiendo un sueldo de 35 mil pesos", remarcó.

"Hoy le hicieron una mejora en lo salarial, pero hasta el mes pasado, cobraban 35 mil pesos. La oferta que tuvimos de Besga es una presentación de monotributo de 60 mil pesos hasta fin de año y luego se quedan afuera", agregó.

Por su parte, Gustavo Laurnagaray, del Sindicato de Prensa, sumó: "si les pasa algo en la calle, la municipalidad como patrón termina siendo el enemigo".

Luego se refirió a las condiciones que enfrentaron los periodistas con el municipio. "Después de varias disputas con Javier Urban, ex secretario de medios, se hicieron modelos de contratos y nunca llegaron a los trabajadores".

"Desde el sindicato no vamos a aceptar ningún desplazamiento de los compañeros y compañeras, queremos que sean ratificados en su trabajo, queremos que tengan un contrato y una continuidad. Si la municipalidad quiere tener una radio municipal, tiene que tener trabajadores y trabajadoras de prensa, en este caso muy calificados, que son el recurso humano”, completó.

Fuente y fotos: Radio Kermés.

