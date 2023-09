Este viernes, se llevó a cabo en Victorica el acto de Colación de 23 egresados y egresadas del Profesorado de Nivel Primario. Laura Tello, rectora del Instituto Superior de Formación Docente de Victorica ISFD, se refirió a la actualidad que vive el país y subrayó la importancia de contar con educación pública y defenderla como un derecho.

TRABAJO COLECTIVO

“Este acto marca años de esfuerzo, constancia y voluntad, con todos los sueños que trajeron nuestros egresados y egresadas, más los que fueron sumando a lo largo de la carrera, pasó de ser un anhelo a una realidad en su proyecto de vida, con un título que los posiciona hoy como profesionales”, expresó la rectora, insistiendo en el trabajo colectivo realizado.

“Y en tiempos actuales – agregó- , atravesados por contextos signados por la desigualdad, pobreza, brechas sociales, con discursos tendientes a cercenar derechos, es urgente nuestra responsabilidad desde la Formación docente en alentar prácticas educativas transformadoras, que nos permitan formar docentes democráticos, comprometidos con el sentido público del conocimiento como bien social, y que efectivicen en sus prácticas cotidianas el derecho de todas las personas a la educación en condiciones de una igualdad efectiva”.

A PROPÓSITO DE LO PÚBLICO Y DE LA DEMOCRACIA

Laura Tello subrayó la importancia de la educación Pública, como derecho de la educación. “Podemos decir que hoy también celebramos lo público como un acontecimiento que no sería posible si no existiera un derecho fundamental como lo es el de la Educación. Soy al igual que ustedes, fruto de una posibilidad que me dio Educación Pública”.

Mónica Vidart , Andrés Trapaglia y Claudia Batista ( docentes jubilados) recibieron un reconocimiento por su labor y trayectoria. Además de la rectora Laura Tello, estuvo presente la Directora de Educación Superior, Gabriela Gómez Rodríguez

“Sin sujetos formados democráticamente no hay democracia, por lo que en la educación está la clave de la continuidad y la mejora permanente de sus mecanismos y logros. Si el sistema educativo tiene una participación fundamental en el proceso de construcción de ciudadanías democráticas, la formación de docentes es una pieza esencial en este engranaje”, sostuvo.

EN PALABRAS DE FREIRE

“Hoy a 40 años ininterrumpidos de democracia – insistió- no podemos perder de vista lo que ello implica, donde fuimos capaces de consolidar derechos fundamentales. Y si hoy estamos aquí, es porque creemos fervientemente en la Educación pública y depositamos la esperanza de más igualdad, más oportunidades, más trabajo y más justicia para todos y todas las ciudadanas. Deseo que como educadores y educadoras puedan transmitir a sus estudiantes la importancia de una Educación, como dice el pedagogo Paulo Freire, que enseñe a pensar y no a obedecer”.

Finalmente, Laura Tello agradeció por confiar en la institución Educativa, saludó y felicitó a familiares y pidió un fuerte aplauso en homenaje a los y las graduadas.

En total, son 23: las y los graduados son oriundos de las localidades pampeanas de: General Pico, Santa Isabel, Chos Malal, Castex, Miguel Riglos, Guatraché y Santa Rosa. También de la vecina provincia de San Luis: de Arizona y Villa Mercedes.

