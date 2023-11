La entrega se realizó en el salón del Concejo Deliberante, con la participación del secretario de Energía y Minería, Matías Toso; el intendente, Juan Carlos Pavoni; el subsecretario de Energías Renovables, Claudio Gordillo; la directora de Planificación y Proyectos, Vanina Basso y el director de Comunicación, Ahorro y Eficiencia Energética, Pablo D´Atri; y la concejala, Adriana Maturana.

De esta manera, Metileo se convirtió en el primer usuario generador público que se inscribe en el RUGER, con una capacidad de generación de potencia de 33 kW. Esta estación generará energía eléctrica a través de 120 paneles fotovoltaicos para abastecer la demanda de consumo energético del Municipio y el alumbrado público local.

Desde que se impulsó el Régimen de Generación Distribuida de Energía Eléctrica en la Provincia hay 38 usuarios generadores, posicionando a La Pampa en 6to. lugar a nivel nacional en cantidad de usuarios y potencia instalada.

Este Régimen fomenta el empoderamiento de los usuarios/as del sistema, incentiva a ahorrar en su consumo de la red eléctrica, a la par que posibilita la inyección de los excedentes que serán adquiridos por las cooperativas para ser comercializada con otras personas usuarias del sistema. En ese sentido, la Generación Distribuida se convierte en una herramienta para la gestión inteligente y eficiente de la demanda y ha sido declarada de interés estratégico en la política pública energética de la Provincia.

Para convertirse en usuario/a generador se requiere seguir los pasos de un procedimiento ágil y sencillo a través de la Plataforma Digital de la Secretaría de Energía de Nación y por último como instancia final proceder a la inscripción en el Registro Provincial de Usuarios/as Generadores a partir de energías renovables (RUGER).

Secretario de Energía y Minería

Matías Toso expresó su satisfacción por esta entrega del Certificado de Usuario Generador a la Municipalidad de Metileo ya que en el marco del Plan de Desarrollo Energético iniciado en la gestión del gobernador Sergio Ziliotto se plantea como uno de los ejes principales la generación de energía, aprovechando las fuentes renovables, a partir de los recursos naturales que existen en La Pampa.

“En ese marco uno de los programas más descentralizados es el de generación distribuida, a partir de la cual un usuario puede convertirse o reconvertirse en usuario generador, donde no solamente va a poder tomar energía de la red sino también generar energía para sí mismo, por una central de generación renovable, y los excedentes volcarlos a la red para que sea aprovechado por las cooperativas distribuidoras y otros usuarios”, comentó el funcionario.

Toso explicó que esto fue una promoción del Gobierno provincial y también desde el Estado nacional se otorgaron beneficios como el desgravar esta actividad (no paga impuestos la generación de energía). “A partir de hoy, desde la inscripción en el Registro, comienzan todos los beneficios para la Municipalidad de Metileo, de ver reflejado además de su ahorro lo que vuelque a la red, y pueda remunerarse. Es el primer municipio de la provincia de La Pampa que es usuario generador inscripto en el registro provincial, quien recorrió el camino de punta a punta, con mucha responsabilidad, ha sido el equipo de trabajo de Pavoni y de Metileo”, añadió.

Municipalidad de Metileo

El intendente Juan Carlos Pavoni valoró el apoyo de la Secretaría de Energía y Minería, “que no es ni más ni menos que el apoyo que se tiene del Gobierno provincial, la primer idea que habíamos trabajado era la posibilidad de generar energías limpias y luego de una primera reunión con el secretario (Toso) comenzamos a trabajar en un proyecto que teníamos en mente y queríamos desarrollar con el acompañamiento de la Secretaría, que es la que conoce el tema, tuvimos todo el apoyo necesario para desarrollarlo”.

El jefe comunal contó que dos de los ejes de la gestión municipal se basan en trabajar para toda la comunidad y un fuerte cuidado del ambiente, en dicho contexto agregó: “el ahorro es importante, se evaluaron varias cuestiones al armar el proyecto, en lineamiento con el trabajo en energías limpias ya que hacemos hincapié en el cuidado ambiental. Además acompañando el eje provincial de ser generadores con estas características, ahí apuntamos y trabajamos fuertemente. Llevó su tiempo, nada es improvisado, tuvimos todo el apoyo sobre cómo desarrollarlo y luego de los trámites llegamos a esta realidad, de que Metileo sea el primer usuario generador público de energías limpias”.

Contó que el proyecto se organizó en cinco etapas y que esta primera, hasta alcanzar cubrir el 100% del consumo municipal, es un paso fundamental que espera se continúe en el tiempo. “Me gustaría que se siga con el proyecto, que es ambicioso y beneficia a Metileo, esto hace que se trabaje en ambiente, que se economice y que el dinero sea volcado en seguir generando este tipo de situaciones. Con el ahorro que venimos haciendo en consumo de energía, hace más de dos años que tenemos el 100% de la localidad con luminaria led, se volcó a realizar esta parte de la planta solar. Reservamos un predio para las otras cuatro etapas, que está ubicado a 50 metros de la planta, lo estamos perimetrando y está ubicado logísticamente ya que está a metros de la estación transformadora. Con las cinco etapas podríamos completar el 100 de los kilovatios que consume el municipio con energías limpias.

Nuestra getión culmina, espero que se siga con el proyecto ya que no es ni más ni menos que calidad de vida para nuestros vecinos y vecinas y brindar un servicio que significa ahorro y cuidado del ambiente” concluyó, no sin antes manifestar el orgullo que representa el ser el primer municipio usuario generador público de La Pampa.

