“El ajuste a las universidades es una decisión política, no fiscal”, sentenció, al tiempo que aclaró “garantizar el superávit fiscal a costa de las universidades, de los jubilados, de los comerciantes, de los trabajadores es hoy una política de estado”.

“¿Para qué sirve lograr ese superávit fiscal, si las condiciones de vida de los argentinos son cada vez peores?”, se preguntó.

El Senador por el PJ La Pampa también reafirmó que quiere un país donde se garanticen: la universidad pública, gratuita y de calidad, los salarios dignos para docentes y no docentes, las becas para los estudiantes universitarios y la ciencia y tecnología.

“Mantuvimos nuestro compromiso en garantizar las partidas que permitan el funcionamiento de las universidades”, comentó. “El rol trascendental que tienen las universidades en la Argentina no es menor. El propio presidente Javier Milei, cuando sale de nuestro país, dice que debemos insertarnos en el mundo…¿Y cómo lo vamos a hacer si no tenemos garantizada la educación universitaria?”, continuó.

También se refirió a que la economía del conocimiento aportó, solo el año pasado, 8 mil millones de dólares. “Tuvo superávit fiscal y comercial, además de la cantidad de fuentes de trabajo que generó”, dijo el legislador nacional.

Más adelante recordó que hay un proyecto de su autoría en comisiones, para que hasta el 2030 se garantice el 1,5% del PBI para las universidades. Ojalá lo podamos lograr.

“Hoy se aprobó algo que excede a la política partidaria, se cumplió con un mandato que nos dieron decenas de miles de argentinos el 23 de abril pasado. Creo que nadie podía hacerse el desentendido con este tema”, concluyó.

Nota del Frente Universitario Pampeano

Mientras manifestaba su posición frente al tema, Bensusán leyó un documento que envió el Frente Universitario Pampeano al Senado de la Nación:

“Desde el Frente Universitario Pampeano, conformado por las agrupaciones Juntos Podemos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, y la Unidad Estudiantil de la Facultad de Ciencias Humanas y Facultad de Cs. Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), nos dirigimos al Honorable Senado de la Nación y a la sociedad argentina, para expresar nuestra preocupación por la crisis que atraviesa la educación pública.

La inflación, el congelamiento de las Becas Progresar y la precarización laboral hacen que sea cada vez más difícil para los estudiantes continuar sus estudios. Los costos de vida, como alquileres y transporte, siguen subiendo, mientras nuestros docentes perdieron más del 30% de su salario real en tan solo 8 meses.

El constante y creciente desfinanciamiento de las universidades nacionales ha puesto en riesgo el dictado de clases en ellas, perjudicando de esta manera el derecho a la educación pública.

Nos alarma la política educativa del gobierno, que parece orientada a desmantelar la universidad pública con recortes y privatización. Urge detener este desfinanciamiento y aprobar de manera Urgente la Ley de Financiamiento Universitario, que ajustaría los fondos universitarios a la inflación, garantizando el funcionamiento de todas las universidades becas, comedores, salarios docentes y no docentes, fondos para Ciencia y Tecnología y gastos básicos.

Cómo derecho adquirido, creemos que se debe avanzar en sentido progresivo, ampliando los alcances de la educación pública, gratuita y de calidad para que cada vez más argentinas y argentinos puedan gozar del derecho a estudiar una carrera universitaria.

Es totalmente necesario aprobar la Ley de Financiamiento Universitario para darle solución a esta problemática.

Convocamos a todos los sectores estudiantiles, docentes y no docentes a unirse en la defensa de la educación pública y las Universidades Nacionales. La salida es colectiva y, estando unidos, podemos enfrentar este embate contra uno de los derechos conquistados más primordiales para nuestra sociedad: el derecho a la educación pública y de calidad como herramienta igualadora de condiciones.