En ambos casos, lo cierto es que cada vez son más frecuentes los eventos climáticos severos, y con ellos, los daños en techos, electrodomésticos, ventanas y estructuras. Por eso, no se trata solo de mirar el pronóstico: prepararse bien puede evitar pérdidas materiales importantes y, en más de una ocasión, también disgustos difíciles de resolver.

El techo: el punto más alto y el más olvidado

La mayoría de las filtraciones no nacen con la tormenta: ya estaban ahí, latentes, esperando el momento de desbordarse. Revisar el estado del techo es una tarea que debería anticiparse a la temporada de lluvias, pero que muchas veces se posterga hasta que la gotera ya es visible.

Tejas flojas, membranas resecas, canaletas tapadas con hojas o tierra: pequeñas fallas que, con la presión de la lluvia, se vuelven grietas por donde el agua se cuela sin pedir permiso. Si el techo es de losa, también es clave chequear los desagües pluviales. Y si hay tanques de agua en la terraza, verificar que estén bien sellados y sujetos.

Una limpieza a fondo de canaletas puede parecer tediosa, pero puede marcar la diferencia entre una tormenta pasajera y una que inunde el living.

Aberturas que resisten o ceden

Las puertas y ventanas son el primer escudo frente al viento y el agua. Pero si no cierran bien, si el sellado está deteriorado o si los marcos de aluminio se doblaron con el tiempo, es probable que no resistan demasiado. Revisar burletes, reemplazar siliconas resecas o reforzar vidrios con láminas de seguridad son acciones accesibles y eficaces.

En zonas donde el granizo es frecuente, cubrir ventanas expuestas con placas de madera o acrílico antes de la tormenta puede evitar roturas. También es útil contar con cortinas roller o black out, que no son una protección física, pero sí ayudan a contener fragmentos en caso de rotura.

Lo que no debería quedar suelto

Sillas de jardín, macetas livianas, decoraciones colgantes, bicicletas sin amarrar. Todos estos elementos, cuando hay viento fuerte, pueden volverse proyectiles que dañan lo propio o lo ajeno. Antes de una tormenta, vale la pena hacer una ronda rápida por balcones, patios o terrazas y guardar lo que pueda volarse, o al menos asegurarlo con sogas o pesos adicionales.

Lo mismo aplica para tendederos, sombrillas o toldos retráctiles. Aunque estén fijos, no están preparados para ráfagas intensas y pueden arrancarse con facilidad.

Electricidad y agua: una combinación que siempre preocupa

Cortar la electricidad si hay riesgo de cortocircuito, desenchufar electrodomésticos sensibles o subirlos a una altura segura si la casa es propensa a inundarse son medidas que muchas veces se pasan por alto. También es útil tener linternas cargadas, baterías externas para celulares y un botiquín accesible.

i hay bombas de agua en sótanos o espacios subterráneos, revisar su funcionamiento antes de que llegue el agua puede evitar un daño mayor. Lo mismo ocurre con disyuntores o tableros eléctricos: conocer su ubicación y funcionamiento permite reaccionar rápido si hace falta.

Preparar la casa también es preparar el después

Más allá de los recaudos previos, hay tormentas que superan cualquier preparación. Por eso, tener un inventario mínimo de los bienes más valiosos—electrodomésticos, equipos electrónicos, muebles de alto valor—ayuda a evaluar rápidamente qué se dañó y cómo proceder. Tomar fotos, guardar facturas o respaldar documentos de garantía puede parecer innecesario en días tranquilos, pero se agradece cuando el agua ya entró.

Y ahí es donde cobra relevancia saber qué cubre el seguro de hogar: si los daños por agua están contemplados, si los aparatos eléctricos pueden reponerse, si hay asistencia inmediata incluida, o si las filtraciones estructurales entran dentro de lo indemnizable. La letra chica, en estos casos, deja de ser un tecnicismo y pasa a ser la diferencia entre recomponer rápido o perder todo.

Algunas tormentas no se pueden evitar, pero sí mitigar

En los últimos años, fenómenos como granizadas récord o lluvias que superan los milímetros previstos para un mes entero en pocas horas dejaron huella en ciudades grandes y pueblos chicos por igual. Techos que colapsan, calles que se convierten en ríos, autos flotando, casas enteras bajo el agua.

Frente a ese panorama, pensar en prevención no es paranoia. Es una forma de cuidar no solo lo material, sino también la energía que se pone en construir un lugar propio. Y en ese cuidado entra tanto el refuerzo físico del hogar como la decisión de contar con un respaldo económico ante lo que no se puede controlar.

Porque si hay algo que enseñan las tormentas fuertes, es que lo que parecía firme a veces no lo era tanto. Pero también que hay maneras de prepararse para que, cuando pase el agua, no haya que empezar de cero.