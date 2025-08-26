Loventuel: quema controlada de monte en el establecimiento El Puma

Este lunes, una cuadrilla integrada por cinco bomberos Voluntarios de Victorica llevó adelante un servicio especial en el establecimiento El Puma, ubicado en la zona rural de Loventuel, donde se realizó una quema controlada.

Imagen. gentileza Bomberos Voluntarios Victorica (Facebook).

La intervención tuvo como finalidad aplicar fuego de manera planificada y bajo estrictas medidas de seguridad, con el objetivo de restaurar ecosistemas, gestionar combustibles forestales y prevenir incendios de mayor magnitud.

Desde el cuartel Bomberos Voluntarios Victorica explicaron desde su cuenta de Facebook que este tipo de acciones se ejecutan únicamente bajo condiciones específicas de clima y terreno, dentro de líneas de control preestablecidas. “Se busca modificar la vegetación y reducir la materia muerta, lo que contribuye a mejorar la salud del bosque y su seguridad”, detallaron.

Cabe destacar que la participación de los bomberos garantiza que la práctica se realice con la supervisión técnica adecuada, evitando riesgos y asegurando los beneficios ambientales que este procedimiento conlleva.

