Loventuel: quema controlada de monte en el establecimiento El Puma

La intervención tuvo como finalidad aplicar fuego de manera planificada y bajo estrictas medidas de seguridad, con el objetivo de restaurar ecosistemas, gestionar combustibles forestales y prevenir incendios de mayor magnitud.

Desde el cuartel Bomberos Voluntarios Victorica explicaron desde su cuenta de Facebook que este tipo de acciones se ejecutan únicamente bajo condiciones específicas de clima y terreno, dentro de líneas de control preestablecidas. “Se busca modificar la vegetación y reducir la materia muerta, lo que contribuye a mejorar la salud del bosque y su seguridad”, detallaron.

Cabe destacar que la participación de los bomberos garantiza que la práctica se realice con la supervisión técnica adecuada, evitando riesgos y asegurando los beneficios ambientales que este procedimiento conlleva.

