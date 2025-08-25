UATRE celebró el Día de las Infancias en La Humada con donaciones para la Escuela Hogar N°88

El pasado sábado, la seccional N°889 de Victorica, la seccional N°954 de La Maruja y la Delegación La Pampa de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) viajaron a la localidad de La Humada, en el departamento Chicalcó, para compartir el festejo del Día de la Niñez en la Escuela Hogar N°88.

WhatsApp Image 2025-08-25 at 11.17.02 AM (2)

Allí asisten 80 alumnos y alumnas en jornada completa, muchos de ellos hijos e hijas de familias rurales de la zona. Durante la actividad se realizaron donaciones de kits escolares, delantales, materiales didácticos y regalos para niños y niñas.

WhatsApp Image 2025-08-25 at 11.17.01 AM (2)

Desde la organización destacaron la hospitalidad recibida por las familias, los docentes y la comunidad educativa del establecimiento.

WhatsApp Image 2025-08-25 at 11.16.14 AM

“Queremos agradecer la posibilidad de poder realizar este festejo en la Escuela Hogar N°88. Esto es posible gracias a nuestro secretario general de la UATRE, José Voytenco”, expresaron desde las seccionales participantes.

WhatsApp Image 2025-08-25 at 11.17.02 AM (3)

