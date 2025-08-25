UATRE celebró el Día de las Infancias en La Humada con donaciones para la Escuela Hogar N°88

Allí asisten 80 alumnos y alumnas en jornada completa, muchos de ellos hijos e hijas de familias rurales de la zona. Durante la actividad se realizaron donaciones de kits escolares, delantales, materiales didácticos y regalos para niños y niñas.

Desde la organización destacaron la hospitalidad recibida por las familias, los docentes y la comunidad educativa del establecimiento.

“Queremos agradecer la posibilidad de poder realizar este festejo en la Escuela Hogar N°88. Esto es posible gracias a nuestro secretario general de la UATRE, José Voytenco”, expresaron desde las seccionales participantes.

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA: