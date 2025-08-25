La Justicia pampeana evalúa eliminar las ferias judiciales tanto en el fuero Penal como Civil

En caso de que la propuesta sea remitida a la Legislatura provincial, y eventualmente aprobada, La Pampa pasaría a ser la primera provincia en no tener ferias tanto en el fuero penal como en el civil

La iniciativa fue detallada durante un encuentro realizado en el Salón de Acuerdos del STJ. Allí el presidente del Superior Tribunal, Eduardo Fernández Mendía, junto a la ministra María Verónica Campo y el ministro José Roberto Sappa, explicaron a sus interlocutores los pormenores del proyecto e invitaron a estos a abrir una instancia de diálogo para que formulen observaciones, sugerencias y propuestas.

Del cónclave participaron la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Susana Funes; la presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales, Laura Torres; el vicepresidente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, Walter Martos; la titular de la Asociación de Defensores y Defensoras Públicas, María Antonella Marchisio; y la presidenta del Colegio de Abogados y Procuradores, Élida Susana Gemignani.

Desde el STJ argumentaron que lo que se pretende es beneficiar a la comunidad pampeana, garantizándole el acceso al servicio de justicia sin interrupciones durante todo el año; con el propósito de profundizar su eficiencia, agilidad y confiabilidad, a partir del uso de los avances tecnológicos y de gestión. Ello, sin que implique ninguna modificación y/o pérdida de derechos para los trabajadores/as y funcionarios/as judiciales.

A su vez, Fernández Mendía, Campo y Sappa detallaron específicamente que los abogados/as tendrán la posibilidad de suspender, en forma unilateral y en todo tipo de causas, los plazos procesales durante una cierta cantidad de días al año; y que para ello no necesitarán ninguna autorización o permiso, sino que con el simple pedido ello se ejecutará. De esa forma se les permitirá a los/as profesionales trabajar en la época que quieran y en la medida en que cada uno decida.

Para poder introducir esta modificación, que significaría un cambio de paradigma dentro del Poder Judicial, la propuesta –que debería quedar plasmada en un proyecto de ley para enviar a la Legislatura– contempla reformas a la ley 2574 Orgánica del Poder Judicial y al Código Procesal Civil y Comercial de La Pampa.

En caso de que la idea avance y la Cámara de Diputados dé su aprobación, La Pampa sería la primera provincia en eliminar totalmente las ferias judiciales de enero y julio en los fueros penal y civil (que abarca comercial, laboral, de minería, ejecución, concursos y quiebras y familia, niñas, niños y adolescentes) y, por lo tanto, brindar el servicio de justicia a pleno los 365 días del año calendario. Hasta ahora solo Santa Fe no existe la feria, pero exclusivamente en el ámbito penal.

