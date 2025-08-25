La Justicia pampeana evalúa eliminar las ferias judiciales tanto en el fuero Penal como Civil

El Superior Tribunal de Justicia se reunió hoy con representantes de distintos sectores judiciales para informarles que el cuerpo está analizando presentar un proyecto de ley para eliminar las ferias judiciales de enero y julio y, de esa manera, poder brindar un servicio de justicia pleno a lo largo de todo el año.

Provinciales25 de agosto de 2025InfoHuellaInfoHuella
Copia de Hisatoriaaaa (3)

En caso de que la propuesta sea remitida a la Legislatura provincial, y eventualmente aprobada, La Pampa pasaría a ser la primera provincia en no tener ferias tanto en el fuero penal como en el civil

La iniciativa fue detallada durante un encuentro realizado en el Salón de Acuerdos del STJ. Allí el presidente del Superior Tribunal, Eduardo Fernández Mendía, junto a la ministra María Verónica Campo y el ministro José Roberto Sappa, explicaron a sus interlocutores los pormenores del proyecto e invitaron a estos a abrir una instancia de diálogo para que formulen observaciones, sugerencias y propuestas.

Del cónclave participaron la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Susana Funes; la presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales, Laura Torres; el vicepresidente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, Walter Martos;  la titular de la Asociación de Defensores y Defensoras Públicas, María Antonella Marchisio; y la presidenta del Colegio de Abogados y Procuradores, Élida Susana Gemignani.

Desde el STJ argumentaron que lo que se pretende es beneficiar a la comunidad pampeana, garantizándole el acceso al servicio de justicia sin interrupciones durante todo el año; con el propósito de profundizar su eficiencia, agilidad y confiabilidad, a partir del uso de los avances tecnológicos y de gestión. Ello, sin que implique ninguna modificación y/o pérdida de derechos para los trabajadores/as y funcionarios/as judiciales.

A su vez, Fernández Mendía, Campo y Sappa detallaron específicamente que los abogados/as tendrán la posibilidad de suspender, en forma unilateral y en todo tipo de causas, los plazos procesales durante una cierta cantidad de días al año; y que para ello no necesitarán ninguna autorización o permiso, sino que con el simple pedido ello se ejecutará. De esa forma se les permitirá a los/as profesionales trabajar en la época que quieran y en la medida en que cada uno decida.

Para poder introducir esta modificación, que significaría un cambio de paradigma dentro del Poder Judicial, la propuesta –que debería quedar plasmada en un proyecto de ley para enviar a la Legislatura– contempla reformas a la ley 2574 Orgánica del Poder Judicial y al Código Procesal Civil y Comercial de La Pampa.

En caso de que la idea avance y la Cámara de Diputados dé su aprobación, La Pampa sería la primera provincia en eliminar totalmente las ferias judiciales de enero y julio en los fueros penal y civil (que abarca comercial, laboral, de minería, ejecución, concursos y quiebras y familia, niñas, niños y adolescentes) y, por lo tanto, brindar el servicio de justicia a pleno los 365 días del año calendario. Hasta ahora solo Santa Fe no existe la feria, pero exclusivamente en el ámbito penal.

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA:

Copia de Hisatoriaaaa (2)La narrativa opositora pampeana golpeada: sobreactuación, doble vara y casta a full
Copia de oavitEl nuevo diálogo imposible: Robespierre, una alumna y la IA

Te puede interesar
educaccdred

Más de 200 actores educativos se unen por la convivencia escolar

InfoHuella
Provinciales21 de agosto de 2025

Coordinadores de curso, asesores pedagógicos, auxiliares docentes y técnicos del Ministerio de Educación de La Pampa (nivel Secundario, modalidades Técnico Profesional e Inclusiva, equipo de Políticas del Cuidado) participan, en dos jornadas presenciales, del ciclo de encuentros llamado “Diálogos para la convivencia escolar”.

Lo más visto
antenarutt

La ruta 10, entre Telén y Santa Isabel, con señal de telefonía móvil

InfoHuella
Zonales22 de agosto de 2025

En el marco del acuerdo entre Empatel y la empresa Claro y a instancias del Ministerio de Conectividad y Modernización, se inauguró hoy la puesta en valor de dos torres a los fines posibilitar cobertura móvil en el tramo que une las localidades de Telén y Santa Isabel a lo largo de la Ruta Provincial 10. Las dos torres tienen wifi gratis.

Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Green and Yellow Modern Grocery Discount Catalog Flyer (1080 x 1920 px) (4)

Tragedia en Pehuajó: tres fallecidos y una mujer grave en un triple choque

InfoHuella
Nacionales23 de agosto de 2025

En la mañana de este sábado se registró un triple choque en la Ruta Nacional 5, en el tramo comprendido entre Francisco Madero y Juan José Paso, que dejó como saldo tres personas fallecidas y una mujer en grave estado. El siniestro involucró a dos camiones y un auto, que producto del choque se incendiaron por completo.

Galería APN (83)

MIRÁ LAS FOTOS: Luan Toro festejó su Fiesta Provincial Criolla

InfoHuella
Zonales24 de agosto de 2025

El acto central se realizó el sábado con un desfile de instituciones y fuerzas vivas de Luan Toro, del que formarán parte también 20 tropillas.  El domingo, en tanto, hubo participación de agrupaciones gauchas, jinetes, tropillas, payadores, artistas de música y danza folclórica, artesanos, emprendedores y público desde distintos puntos de La Pampa y provincias vecinas.

Recibí en tu correo las noticias de InfoHuella

Escribí tu mail y te mandamos las noticias del día