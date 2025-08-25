El nuevo diálogo imposible: Robespierre, una alumna y la IA

InfoHuellaZonales22 de agosto de 2025
En la audiencia llevada a cabo esta mañana, el juez de Control de la IV Circunscripción, Carlos Espínola, dictó la prisión preventiva hasta la finalización del proceso. El imputado, de 56 años, está siendo investigado por el homicidio de su hermano, de 67 años de edad.
22 de agosto de 2025
En el marco del acuerdo entre Empatel y la empresa Claro y a instancias del Ministerio de Conectividad y Modernización, se inauguró hoy la puesta en valor de dos torres a los fines posibilitar cobertura móvil en el tramo que une las localidades de Telén y Santa Isabel a lo largo de la Ruta Provincial 10. Las dos torres tienen wifi gratis.
23 de agosto de 2025
En la mañana de este sábado se registró un triple choque en la Ruta Nacional 5, en el tramo comprendido entre Francisco Madero y Juan José Paso, que dejó como saldo tres personas fallecidas y una mujer en grave estado. El siniestro involucró a dos camiones y un auto, que producto del choque se incendiaron por completo.
24 de agosto de 2025
En las primeras horas de este domingo, un siniestro vial en la Ruta Nacional 152, a la altura del kilómetro 3, dejó como saldo la muerte de una mujer que circulaba en un Volkswagen Gol.
24 de agosto de 2025
El acto central se realizó el sábado con un desfile de instituciones y fuerzas vivas de Luan Toro, del que formarán parte también 20 tropillas. El domingo, en tanto, hubo participación de agrupaciones gauchas, jinetes, tropillas, payadores, artistas de música y danza folclórica, artesanos, emprendedores y público desde distintos puntos de La Pampa y provincias vecinas.