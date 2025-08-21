Desde el oeste: Productores reclaman obras y caminos en la zona del río Salado

José Coronel, productor rural de Santa Isabel, expresó públicamente su malestar por la situación que atraviesan quienes trabajan en los departamentos Chalileo y Limay Mahuida. “Estas vacas vienen del Paso de Los Algarrobos, por un campo donde no hay agua. Me trajeron 60 vacas a pastoreo. Yo, gracias a Dios, tengo agua en mi campo, pero no tengo caminos debido a las promesas políticas incumplidas”, señaló.

Cabe destacar que el oeste pampeano tiene en la actualidad una diputada provincial, María Luz Luchy Alonso y, además, son varios y varias los legisladores (de todos los colores políticos) que suelen pasar y posar por una foto en el oeste. ¿Estará en agenda esta problemática a la hora de escribir y diseñar proyectos?

Según Coronel, la ausencia de infraestructura obliga a los productores a trasladar el ganado arreándolos por la ruta durante varios kilómetros hasta llegar a los campos con agua, exponiendo a los animales a riesgos innecesarios. “Un ejemplo claro: estas dos vacas se cayeron del camión y murieron. ¿Quién las pierde? El productor”, lamentó.

El reclamo se centra en la construcción de acueductos y caminos rurales, obras que –según destacan los productores– fueron prometidas en distintas gestiones pero nunca concretadas. “Todos los gobiernos terminan siendo iguales. Nunca hicieron nada por los productores del río Salado”, expresó Coronel.

La falta de agua afecta no solo a la producción ganadera sino también al arraigo en la región. “Hay gran cantidad de campos abandonados por falta de agua a lo largo de la costa del río Salado”, advirtió.

Finalmente, el productor dejó una pregunta abierta que resume el sentir de muchos en el oeste: “Las promesas siempre están, pero la pregunta es: ¿cuándo llegarán a cumplirse?”.

